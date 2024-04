La selección oficial de la 77ª edición del Festival de Cannes se dio a conocer durante el encuentro anual con la prensa francesa e internacional, en presencia de Iris Knobloch, presidenta del Festival de Cannes, y de Thierry Frémaux, delegado general.

En todas las listas dadas a conocer no hay un solo filme de origen Iberoamericano. Apenas una, francesa, dirigida por el haitiano radicado en París Raoul Pecq.

Descubra la lista de largometrajes seleccionados en Competición, Una Cierta Mirada, Fuera de Competición, Proyecciones de Medianoche, Estreno de Cannes y Proyecciones Especiales.

Selección Oficial

Filme de apertura

LE DEUXIÈME ACTE by Quentin DUPIEUX – Out of Competition

(THE SECOND ACT)

THE APPRENTICE de Ali ABBASI

MOTEL DESTINO de Karim AÏNOUZ

BIRD de Andrea ARNOLD

EMILIA PEREZ de Jacques AUDIARD

ANORA de Sean BAKER

MEGALOPOLIS de Francis Ford COPPOLA

THE SHROUDS de David CRONENBERG

THE SUBSTANCE de Coralie FARGEAT

GRAND TOUR de Miguel GOMES

MARCELLO MIO de Christophe HONORÉ

FENG LIU YI DAI de JIA Zhang-Ke

(CAUGHT BY THE TIDES)

ALL WE IMAGINE AS LIGHT de Payal KAPADIA

KINDS OF KINDNESS de Yórgos LÁNTHIMOS

L’AMOUR OUF de Gilles LELLOUCHE

DIAMANT BRUT de Agathe RIEDINGER | 1er film

(WILD DIAMOND)

OH CANADA de Paul SCHRADER

LIMONOV – THE BALLAD de Kirill SEREBRENNIKOV

PARTHENOPE de Paolo SORRENTINO

PIGEN MED NÅLEN de Magnus VON HORN

(THE GIRL WITH THE NEEDLE)

Un Certain Regard

NORAH de Tawfik ALZAIDI

THE SHAMELESS de Konstantin BOJANOV

LE ROYAUME de Julien COLONNA | 1st film

VINGT DIEUX ! by Louise COURVOISIER | 1st film

LE PROCÈS DU CHIEN de Laetitia DOSCH | 1st film

(WHO LET THE DOG BITE?)

GOU ZHEN de GUAN Hu

(BLACK DOG)

THE VILLAGE NEXT TO PARADISE de Mo HARAWE | 1st film

SEPTEMBER SAYS de Ariane LABED | 1st film

L’HISTOIRE DE SOULEYMANE de Boris LOJKINE

THE DAMNED de Roberto MINERVINI

ON BECOMING A GUINEA FOWL de Rungano NYONI

BOKU NO OHISAMA de Hiroshi OKUYAMA

(MY SUNSHINE)

SANTOSH de Sandhya SURI

VIET AND NAM de TRUONG Minh Quý

ARMAND de Halfdan ULLMANN TØNDEL | 1st film

Iris Knobloch, presidenta del Festival de Cannes (Captura de pantalla)

Fuera de competencia

SHE’S GOT NO NAME de CHAN Peter Ho-Sun

HORIZON, AN AMERICAN SAGA de Kevin COSTNER

RUMOURS de Evan JOHNSON, Galen JOHNSON, Guy MADDIN

FURIOSA : A MAD MAX SAGA de George MILLER

Proyecciones de Medianoche

TWILIGHT OF THE WARRIOR WALLED IN de Soi CHEANG

THE SURFER de Lorcan FINNEGAN

LES FEMMES AU BALCON de Noémie MERLANT

(THE BALCONETTES)

I, THE EXECUTIONER de RYOO Seung Wan

Thierry Fremaux, delegado general del Festival de Cannes (Captura de pantalla)

Cannes Premiere

EVERYBODY LOVES TOUDA de Nabil AYOUCH

C’EST PAS MOI de Leos CARAX

EN FANFARE de Emmanuel COURCOL

(THE MATCHING BANG)

MISÉRICORDE de Alain GUIRAUDIE

LE ROMAN DE JIM de Arnaud LARRIEU and Jean-Marie LARRIEU

RENDEZ-VOUS AVEC POL POT de Rithy PANH

Proyecciones especiales

LE FIL de Daniel AUTEUIL

ERNEST COLE, LOST AND FOUND de Raoul PECK

THE INVASION de Sergei LOZNITSA

APPRENDRE de Claire SIMON

LA BELLE DE GAZA de Yolande ZAUBERMAN