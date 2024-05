Fiona Harvey, la verdadera Martha de “Bebé Reno”, acosó durante meses a un famoso político británico

ESCUCHA ESTA NOTICIA

“Enviado desde mi iPhone”, fue la firma con la que la acosadora de la “vida real” que inspiró Bebé Reno, Fiona Harvey, envió hasta 276 correos a Sir Keir Starmer. El político de Reino Unido es conocido por ser el líder del Partido Laborista y, según el medio británico The Sun, recibió estos mensajes en menos de ocho meses, entre enero y agosto de 2020.

El candidato a convertirse en el próximo primer ministro, fue objeto de repetidos insultos y amenazas en las misivas, que lo califican como un “niño estúpido” y un “abogado inútil”. La naturaleza abusiva de los correos parece estar relacionada con conflictos que Harvey tuvo con el ayuntamiento de Camden, en Londres, relacionado a su bloque de apartamentos y su área local.

Tal como se vio en la exitosa serie de Netflix, los textos contienen múltiples errores tipográficos, gramaticales y de puntuación, y muestran un tono de hostigamiento constante.

Entre las amenazas, Harvey advierte a Sir Keir que lo atacaría con quejas ante los organismos de control de normas, amenazando: “No valdrá la pena vivir tu vida”. Además, los mensajes contenían insultos hacia la esposa de Starmer, Victoria, y ataques a sus seres queridos fallecidos.

Starmer es miembro del parlamento por Holborn y St Pancras, una circunscripción vecina a Kilburn, donde Harvey vivía en ese momento. La situación fue lo suficientemente grave como para que la Policía Metropolitana de Londres tuviera conocimiento de los mensajes, aunque, según The Sun, “no pudieron proporcionar más detalles” sobre el caso.

El drama detrás de “Bebé reno”

Bebé reno, está producido, escrito y protagonizado por el comediante Richard Gadd, quien da vida a Donny, la víctima de la acosadora serial Martha Scott. La historia inicia con un cartel que alerta que el programa está basado en “hechos reales”, por lo que los fanáticos no tardaron en hurgar e indagar en la vida de Gadd para revelar los nombres que inspiraron a los personajes.

Es así que se dio con la identidad de Fiona Harvey, quien según el show, le envió más de 41,000 correos electrónicos, 744 tweets, 100 páginas de cartas y 350 horas de mensajes de voz al actor. Gadd transformó por primera vez esta experiencia traumática en un espectáculo teatral del mismo nombre y desde entonces, ha hablado extensamente sobre la situación.

Recientemente, Harvey apareció en el programa de Piers Morgan, donde afirmó que nunca se había comunicado con Gadd por teléfono y alegó que él le había ofrecido dormir juntos, propuesta que rechazó.

La mujer de 51 años también declaró que demandará a Netflix por lo que considera una “obra de ficción”, y mencionó que ha recibido amenazas de muerte desde que se emitió la serie, a la cual califica de “difamatoria”.

“No tengo ninguna duda de que el personaje de Martha en Bebé reno pretendía ser un retrato mío. El problema es que no es una historia real en absoluto. No soy una ‘acosadora convicta’. Nunca me han acusado de ningún delito, mucho menos me han condenado, menos aún me han declarado culpable y, por supuesto, nunca he estado en prisión por nada”, dijo en una declaración para The Hollywood Reporter.

Ya agregó: “Así es como Gadd y Netflix eligieron retratarme para su propio beneficio económico. Nadie se acercó a mí para hacer ningún comentario sobre la exactitud, o la muy seria y dañina acusación de que soy una criminal. Nadie nunca me pidió permiso para usar mi imagen en absoluto”.

Según concluyó, Harvey se prepara para emprender acciones legales contra Netflix y Richard Gadd con la ayuda del abogado inglés, Chris Daw KC. Las demandas se realizarán tanto en el territorio de Reino Unido, como en Estados Unidos.