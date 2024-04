La narrativa dominicana está a punto de recibir una oleada de frescura y autenticidad gracias a la iniciativa Keep Walking Films de Johnnie Walker, la emblemática marca de whisky escocés. El telón se ha elevado para revelar a los 10 guionistas cuyas historias prometen una nueva perspectiva del cine en la República Dominicana, resaltando su diversidad cultural libre de estereotipos. Este grupo selecto se sumergirá en un proceso de transformación creativa, para definir quiénes serán los tres que llevarán sus visiones desde el papel hasta la gran pantalla.

“La respuesta a Keep Walking Films ha sido un reflejo vibrante de la pasión y la innovación que hay en el corazón de la República Dominicana. Cada guion es una ventana a las experiencias y los sueños de los cineastas dominicanos, que impulsan a seguir adelante”, dijo Karen Álamo, Regional Manager, Brands in Culture and Partnerships de Diageo. “Disfrutamos leyendo los guiones y estamos emocionados de apoyar estas voces emergentes que se atrevieron a compartir sus historias únicas, llenas de la riqueza cultural dominicana, con nosotros y – pronto tres ganadores – con el mundo entero”.

Los seleccionados tendrán el privilegio de participar en un Masterclass exclusivo, donde recibirán mentoría de figuras renombradas en la industria cinematográfica, como David Maler, Nashla Bogaert, Cheddy García y Héctor Aníbal. A lo largo de este proceso, los participantes tendrán la oportunidad de perfeccionar sus guiones y de adquirir conocimientos y habilidades técnicas esenciales para dar vida a sus narrativas con autenticidad y excelencia.

Los 10 talentos destacados que ahora entran en esta emocionante fase son: Ana Espino, Isaac Moratus, Jesús Villanueva, Emmanuel Ruiz, Julia Taveras, Marina Mariñez, Melissa Cáceres, Ralva Álvarez, Rebecca Dalmasí y Ámbar Luz Lugo. Cada uno aporta una perspectiva única y estilos creativos que enriquecen el escenario cinematográfico dominicano.

En la siguiente etapa, se elegirán tres guiones para la producción final, apoyados por la inversión y la creencia en el talento local de DIAGEO, quien respaldará la transformación de estas historias en películas que, sin duda, dejan huella. Este concurso forma parte del continuo compromiso de Johnnie Walker para potenciar las artes y la cultura, y para proyectar la autenticidad dominicana en el mundo del cine, más allá de los estereotipos convencionales.

