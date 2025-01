ESCUCHA ESTA NOTICIA

Punta Cana, RD – Los Angeles Films & TV, una compañía de producción fundada por la creadora Kiki Meléndez, anuncia con orgullo “Niños de Cristo”, un docu-film que destaca las alarmantes estadísticas sobre los niños huérfanos y sin hogar en algunos de los países más poblados de América Latina.

Asimismo, la película recreará el proceso emocional de adopción de una familia estadounidense, mostrando tanto los retos como los triunfos de esta experiencia. A través de esta perspectiva profundamente personal, “Niños de Cristo” busca reflejar el espectro completo de emociones, desde las dificultades hasta la esperanza.

La película ha asegurado el 80 % de su financiamiento y ha recibido autorización para iniciar su producción gracias al apoyo de DGCine y las contribuciones de la Compañía de Electricidad de Bayahibe (CEPEM), S.A., Domis Constructora Chiaramida SRL, Esmeralda Group EGP SRL, IntegraMedica SRL, Soventix Caribbean SRL, País Fernández & Asociados SRL, GP Capital Partners SRL y Ushuaia Beauty Bay en Punta Cana.

El documental se centrará en los países con mayor necesidad de atención y asistencia, entre ellos Colombia, México, El Salvador, Honduras, Brasil, Venezuela y la República Dominicana, donde un millón de niños viven en la pobreza y 200,000 son huérfanos. República Dominicana ocupa el tercer lugar con las peores estadísticas de la región en esta problemática.

“Este proyecto tiene un significado profundo para todos nosotros. Nuestro objetivo es generar conciencia sobre esta problemática crítica e inspirar acciones transformadoras a través de la narrativa”, expresó Kiki Meléndez, escritora, directora y productora del documental.

La inspiración para el proyecto proviene del Pastor Manuel Saavedra, presidente de la Fundación Niños y Niñas, quien comentó: “Siempre hemos sentido la gran necesidad de compartir las historias de nuestros niños, y estamos agradecidos de que finalmente se haga realidad”.

La narración estará a cargo de la actriz Emily Tosta (Mayans M.C., Willy’s Wonderland, Party of Five), y contará con actuaciones estelares de Marta González (The Fanatic) e Iveline Giro (Bad Boys II, Zorro).

Este proyecto, que lleva más de cuatro años en desarrollo, avanza con el respaldo de su destacado equipo de coproducción conformado por EL Studio de Catrain, Carmen Rodríguez y Flor Piña. Los productores ejecutivos incluyen a Belén Ibáñez, Meiling Macías Toro, Julia Carias Linares, Frank Drucker y Alan Solís. La música estará a cargo de Alison Polanco de CamaliMusic Group y la compañía Domirecords con El Mejor de Marte.

La representación legal del proyecto está en manos de Ana Carolina Blanco Haché.

Actualmente en preproducción, “Niños de Cristo” tiene programado iniciar su fotografía principal en la primera semana de febrero.

¡Abierto el llamado a casting para talentos dominicanos!

El equipo de producción ha anunciado que estarán recibiendo aplicaciones de talentos dominicanos interesados en formar parte del elenco del documental. Esta es una oportunidad única para artistas emergentes que deseen contribuir a una historia de gran impacto social. El casting se llevará a cabo el sábado 1 de febrero en la Av. 30 de marzo #44, El Estudio.

Para más información, por favor, contactar a Los Angeles Films & TV.