La presencia de la industria cinematográfica dominicana en el recién finalizado Festival de Málaga fue relevante. Una delegación encabezada por el viceministro de Cultura Amaury Sánchez y la directora general de Cine, Mariana Vargas Guriliova, asistió a la 28ª edición del importante festival iberoamericano, donde República Dominicana fue el País Invitado de Honor.

En esta ocasión el cine dominicano recibió importantes reconocimientos.

La película animada Olivia y las Nubes, dirigida por Tomás Pichardo, se alzó con dos galardones: Premio Escuelas de Cine a Mejor Película ZonaZine y Mejor Largometraje Iberoamericano ZonaZine, sección oficial del Festival de Málaga, reafirmando el talento y la innovación del cine de animación dominicano. Su productor, Fernando Santos, expresó su deseo de que este galardón sirva como motivación para todos los animadores dominicanos, tanto dentro como fuera del país.

Asimismo, la producción dominicana Sugar Island, dirigida por Johanné Gómez – Terrero, y bajo la producción de Fernando Santos, fue reconocida con la Biznaga de Plata a la Mejor Dirección de Fotografía en la sección oficial de Largometrajes del Festival de Málaga, consolidando el prestigio de la cinematografía nacional en el ámbito internacional.

En el marco del Málaga Festival Industry Zone (MAFIZ), otro éxito dominicano resonó con fuerza: Fragancia Tropical, dirigida por Alexander Viola y producida por Cristian Mojica, obtuvo el Premio Music Library de WIP Iberoamérica, destacándose en el espacio de proyectos en desarrollo.

Las tres producciones ganadoras han sido reconocidas previamente en el concurso público FONPROCINE: Olivia y las Nubes en la categoría de largometraje animado (2021), Sugar Island en la categoría de desarrollo de largometraje (2020) y Fragancia Tropical en la categoría de producción de largometraje (2022), lo que resalta la importancia de este fondo para la promoción y crecimiento del cine dominicano.

Estos galardones reafirman el impacto y la evolución del cine de República Dominicana en la escena internacional, validando los esfuerzos de la Dirección General de Cine (DGCINE) en la proyección del talento nacional y el fortalecimiento de la industria cinematográfica del país.

Palmarés del Festival de Cine de Málaga 2025

SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES A CONCURSO

El Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de la 28 edición del Festival de Málaga, integrado por Estrella Araiza, Belén Cuesta, Irene Escolar, Pucho Martín, Mercedes Morán (Presidenta), Pilar Palomero, Carlos Marqués-Marcet y Daniela Vega, otorga los siguientes premios:

BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA, dotada con 8.000 euros

Sorda, de Eva Libertad.

Sorda, el colectivo de la película recibe el premio en Malaga (Festival de Málaga)

BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA, dotada con 8.000 euros

El ladrón de perros, de Vinko Tomičić.

BIZNAGA DE PLATA PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

Los Tortuga, de Belén Funes.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN

Belén Funes, por Los Tortuga.

MENCIONES ESPECIALES DEL JURADO A LA DIRECCIÓN a Celia Rico Clavellino por La buena letra y Sara Fantova por Jone, Batzuetan

BIZNAGA DE PLATA ‘HOTEL AC MÁLAGA PALACIO’ A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA

Ex aequo para Ángela Cervantes por La furia y Miriam Garlo por Sorda.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA

Ex aequo para Álvaro Cervantes por Sorda y Mario Casas por Molt lluny (Muy lejos).

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO

María Elena Pérez por Perros.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO

Àlex Monner por La furia.

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR GUIÓN

Belén Funes y Marçal Cebrián por Los Tortuga.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR MÚSICA

Filipe Raposo por Lo que queda de ti.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR FOTOGRAFÍA

Alván Prado por Sugar Island.

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR MONTAJE

Didac Palou y Tomás López por La furia.

Asimismo, se conceden los siguientes premios complementarios:

BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL JURADO DE LA CRÍTICA

El Jurado de la Crítica de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso de la 28 edición del Festival de Málaga, integrado por Julia Montesoro, Alejo Moreno, Ruth Pérez de Anucita y Juan Silvestre, otorga la BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL JURADO DE LA CRÍTICA a Molt lluny (Muy lejos), de Gerard Oms.

El Festival de Málaga, en una decisión promediada al 50% entre el voto del público asistente a la sala y el Jurado Popular de la Sección Oficial de Largometrajes a Concurso del 28 Festival de Málaga, formado por Francisco Aranda, Pedro Monzón, Lucía Muñoz, Miguel Núñez y Laura Sánchez, otorga la BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO ‘EL PAÍS’ a Sorda, de Eva Libertad.

SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES FUERA DE CONCURSO

El Festival de Málaga, en una decisión promediada al 50% entre el voto del público asistente a la sala y el Jurado Popular de la Sección Oficial de Largometrajes Fuera de Concurso del 28 Festival de Málaga, formado por Antonio Bazán, Lourdes Becerra, Elena Cruz, Julia Mialdea, Guillermo Morales, Pedro Robles, Ana Ruiz y Alba Tolosana, otorga la BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO a 8, de Julio Medem.

SECCIÓN OFICIAL ZONAZINE

El Jurado Oficial de la Sección Oficial ZonaZine de la 28 edición del Festival de Málaga, integrado por Fernando E. Juan Lima, Pedro Lozano y Sandra Romero otorga los siguientes premios:

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA, dotada con 4.000 euros

Esmorza amb mi (Desayuna conmigo), de Iván Morales.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA, dotada con 4.000 euros

Olivia y las nubes, de Tomás Pichardo.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN

Matías Szulanski por Buenas noches.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA

Anna Alarcón por Esmorza amb mi (Desayuna conmigo).

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA

Iván Massagué por Esmorza amb mi (Desayuna conmigo).

La BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO A LA MEJOR PELÍCULA DE ESTA SECCIÓN, elegida por votación del público asistente a la sala, es para Esmorza amb mi (Desayuna conmigo), de Iván Morales.

SECCIÓN OFICIAL DE DOCUMENTALES

El Jurado de la Sección Oficial de Documentales de la 28 edición del Festival de Málaga, integrado por Pavel Giroud, Julia Juaniz, Víctor Moreno y Laia Quílez, otorga los siguientes premios:

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR DOCUMENTAL, dotada con 4.000 euros, para Ajuste de Pérdidas, de Miguel Calderón.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN Paolo Tizón por Vino la noche.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO a Mi pecho está lleno de centellas, de Gal S. Castellanos.

El Jurado Popular de la Universidad de Málaga (UMA), integrado por Alfonso Adán, Andrés Brando, Lucas Calvo, Lucia Casasola, Mario Delgado, Paula Dengra, Mireya Díaz, María Victoria Echenique, Inés Figueroa, Marina Frang, Ana Rueda, y Alejandro Treny, otorga la BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO a Muñequita linda, de David Moncasi.

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES DOCUMENTALES

El Jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes Documentales de la 28 edición del Festival de Málaga, integrado por Pavel Giroud, Julia Juaniz, Víctor Moreno y Laia Quílez, otorga la BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL, dotado con 2.000 euros, a Recuerdos para el que por mi pregunte, de Fernando Vílchez.

MENCIONES ESPECIALES DEL JURADO para Portales, de Elena Duque.

El Jurado Popular de la Universidad de Málaga (UMA), integrado por Alfonso Adán, Andrés Brando, Lucas Calvo, Lucia Casasola, Mario Delgado, Paula Dengra, Mireya Díaz, María Victoria Echenique, Inés Figueroa, Marina Frang, Ana Rueda, y Alejandro Treny, otorga la BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL a Deus-e-meio, de Margarida Assis.

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES DE FICCIÓN

El Jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes integrado por Álex Montoya, Teresa Navajas y Esteve Riambau, otorga los siguientes premios:

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN, dotada con 2.000 euros, para Solo Kim, de Javier Prieto de Paula y Diego Herrero.

MENCIÓN ESPECIAL para On no hi ha llum (Donde no hay luz), de Júlia García.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN Ex aequo a Daniel Sánchez Arévalo por Pipiolos y

José Luis Lázaro por Cólera.

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA a Miriam Iscla por Vida o teatre (Vida o teatro).

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA a Nacho Sánchez por Una cabeza en la pared.

La BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO A LA MEJOR PELÍCULA de esta sección, elegida por votación del público asistente a la sala, es para Solo Kim, de Javier Prieto de Paula y Diego Herrero.

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES ANIMAZINE

El Jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes, integrado por Álex Montoya, Teresa Navajas y Esteve Riambau, otorga la BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN, dotado con 2.000 euros, a

Buffet Paraíso, de Santi Amézqueta y Héctor Zafra.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO para Etorriko da (eta zure begiak izango ditu) / Está por venir (y tendrá tus ojos), de Izibene Oñederra.

La BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO A LA MEJOR PELICULA DE ESTA SECCIÓN elegida por votación del público asistente a la sala, es para Carmela, de Vicente Mallols.

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES MÁLAGA

El Jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes, integrado por Álex Montoya, Teresa Navajas y Esteve Riambau, otorga los siguientes premios:

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN, dotada con 1.000 euros, a Discordia, de Álvaro Amate.

La BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO A LA MEJOR PELICULA DE ESTA SECCIÓN, elegida por votación del público asistente a la sala, es para Discordia, de Álvaro Amate.

SECCIÓN OFICIAL MOSAICO. PANORAMA INTERNACIONAL

La BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO A LA MEJOR PELÍCULA de esta sección, dotada con 8.000 euros a la distribuidora en España y elegida por votación del público asistente a la sala, es para Ghostlight, de Kelly O’Sullivan y Alex Thompson.

PREMIOS MÁLAGA CINEMA

BIZNAGA MÁLAGA CINEMA OFICIOS DEL CINE para Cine Club Más Madera (Benalmádena).

BIZNAGA MÁLAGA CINEMA A LA MEJOR ACTRIZ para Elena Martínez.

BIZNAGA MÁLAGA CINEMA AL MEJOR ACTOR para Marco Cáceres.

AYUDAS A LA PRODUCCIÓN

A pesar de las ruinas, de Raquel Quintana Martín (3.000 euros)

La ciudad líquida, de Delia Márquez (4.000 euros)

Pulseras, de Ana González Herraiz (3.000 euros)

La hora escrita, de Coke Arijo (6.000 euros)

Carta de un padre a su hija, de Jorge Peña (5.000 euros)

Churrería Maravillas, de Ana Trinidad García y Guillermo Rodríguez (4.000 euros)

La última oferta, de Marta García (6.000 euros)

Roshni, de Rohit Bhagwan Narwani (6.000 euros)

Travesía entre sombras, de Violeta Salama (6.000 euros)

Papá Noel ha muerto, de Gerardo Ballesteros (6.000 euros)

PREMIOS AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

BIZNAGA DE PLATA PRIMER PREMIO AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

El peso de la ausencia, de Alberto Gómez Uriol..

BIZNAGA DE PLATA PREMIO ESPECIAL DEL JURADO AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Metacíclica, de Lydia Zimmermann.

BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES AL MEJOR DOCUMENTAL

Mujer, papel y tijera, de Ana Gallego.

BIZNAGA DE PLATA MÁLAGA MUJERES EN ESCENA

La banda, de Delia Márquez y Leonor Jiménez.

BIZNAGA DE PLATA MUJERES EN ESCENA AL MEJOR TRABAJO DE FICCIÓN

Mentiste, Amanda, de Eva Libertad y Nuria Muñoz.

BIZNAGA DE PLATA MUJERES EN ESCENA AL MEJOR DOCUMENTAL

Indarkeriaren oi artznak (Que se sepa), de Erika González Ramírez y Matthieu Liataert.

BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO MUJERES EN ESCENA

Reflejos en una habitación, de Ceres Machado.

PREMIOS CINEMA COCINA

El Jurado Oficial de la sección Cinema Cocina de la 28 edición del Festival de Málaga, formado por Leonor García-Agua, Jacobo Gavira, José Miguel Herrero y Luis Suárez de Lezo, otorga los siguientes premios:

BIZNAGA DE PLATA ‘CERVEZAS VICTORIA´ AL MEJOR LARGOMETRAJE, dotado con 4.000 euros

El mago del vino, de David Moncasi.

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR CORTOMETRAJE, dotado con 2.000 euros

Percebes, de Alexandra Ramires y Laura Gonçalves.

El Jurado Popular de la sección Cinema Cocina, integrado por Rosario Alba, María José Bueno, David Correa y Manuel Duarte, otorga los siguientes premios:

BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO “CERVEZAS VICTORIA” AL MEJOR LARGOMETRAJE

Sugerencia, de Alejandro Montalvo.

BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PUBLICO AL MEJOR CORTOMETRAJE

The Dish: La paella, de Carlos González de la Peña.

OTROS PREMIOS

PREMIO QUIRÓNSALUD AL DOCUMENTAL MÁS SOCIAL para Correr, crear, colaborar, de Josep Serra.

PREMIO ESCUELAS DE CINE AL MEJOR LARGOMETRAJE DE ZONAZINE

El Jurado Escuelas de Cine de la Sección Oficial de Largometrajes, integrado por Celine Fernández, Verónica Ferrari, Andrea González, Victoria Maureira y Francisco Millán, otorga el premio a Olivia y las nubes, de Tomás Pichardo.

PREMIO ASECAN ÓPERA PRIMA DE LA SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES A CONCURSO

El jurado formado por, José Antonio Díaz Domínguez, Ángeles Rupérez y José María Tena, miembros de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN), otorga el premio a la película Sorda, de Eva Libertad.

PREMIO FEROZ PUERTA OSCURA 2025 AL MEJOR LARGOMETRAJE DE SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO

Los miembros de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España acreditados como Prensa en el 28 Festival de Málaga han elegido en votación secreta que el premio es para Sorda, de Eva Libertad.

PREMIO SIGNIS AL MEJOR LARGOMETRAJE DE SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO

La Organización Católica Mundial para los Medios de Comunicación, a través de su jurado compuesto por Rosa Díe, Teresa Ekobo y Martín Hamdorf, otorga el premio a la película Los Tortuga, de Belén Funes.

PALMARÉS MAFIZ

Málaga Work in Progress

Premio Festival de Málaga (Málaga WIP España) valorado en 5.000€.

‘Los renacidos’, de Santiago Esteves.

Premio Festival de Málaga (Málaga WIP Iberoamérica) valorado en 5.000€.

‘No hay ida sin retorno’, de Carlos Sánchez Giraldo.

Premio Aracne Digital Cinema. Postproducción y copia final, valorado en 20.000€.

‘Caro nanni’, de Pablo Maqueda.

Premio Chemistry. Postproducción de imagen para un filme latinoamericano, valorado en 15.000$.

‘No hay ida sin retorno’, de Carlos Sánchez Giraldo.

Premio Cine y Tele. Página de publicidad en la revista para un filme español.

‘Lionel’, de Carlos Saiz.

Premio E-28. Composición y producción de banda sonora, valorado en 15.000 US$.

‘El agua nunca dolió’, de Ana Clara Bustelo.

Premio Latamcinema.com. Página de publicidad en la revista para un filme iberoamericano.

‘Morte e vida Madalena’, de Guto Parente.

Premio Music Library (Málaga WIP España). Música de producción y servicios básicos de supervisión musical valorado en 1.500€

‘Futura, la niebla’, de María Abenia.

Premio Music Library (Málaga WIP Iberoamérica). Música de producción y servicios básicos de supervisión musical, valorado en 1.500€

‘Fragancia tropical’’, de Alexander Viola.

Fragancia tropical (Festval de Málaga)

Premio Río Bravo. Realización de tráiler, promo o teaser, valorado en 5.000€.

‘Los renacidos’, de Santiago Esteves.

Premio Sideral valorado en 10.000€ para la distribución internacional, valorado en 10.000€.

‘Lionel’, de Carlos Saiz.

Premios Yagán valorado en 13.000 € para postproducción de sonido:

Premio Yagán Films (España): ‘Lionel’, de Carlos Saiz.

Premio Yagán Films (Iberoamérica): ‘No hay ida sin retorno’, de Carlos Sánchez Giraldo.

Los festivales colaboradores que se comprometen a seleccionar un proyecto de Málaga WIP para participar en sus laboratorios de industria son:

Abycine Lanza. Participación en el Work in Progress.

‘La niebla’, de María Abenia.

FIDBA Doc. Participación en su Work in Progress

‘A voz de Deus Miguel’, de Antunes Ramos.

REC Festival. Participación en laboratorio de industria.

‘Lionel’, de Carlos Saiz.

SANFIC Latam. Participación en WIP Iberoamericano.

‘A noite é uma farsa’, de Lucas Weglinski.

Málaga Festival Fund Co-Production Event (MAFF)

Premios Music Library. Valorado en 1.500€ para la música de producción y servicios básicos de supervisión musical.

Premio Music Library (Iberoamérica).

‘Adeus, Berta’, de Fernando Tato, Adrián Castiñieras y Alba Gallego.

Premio Music Library (Latinoamérica).

‘La rebelión de las raras’, de Wincy Oyarce y Adriana Dennise-Silva.

Premio Music Library Women Screen Industry.

‘No soy universal’, de Celia de Molina, Esteban Alenda y Cecilia Rivas.

Premio Bolivia Lab. Participación en su laboratorio de producción.

‘Tres días de verano’, de Álvaro López Alba y Nuria Muñoz.

1º Premio Cántico Producciones. valorado en 10 minutos de música original valorado en 6.400€.

‘Señorita de buena presencia’, de Natalia Luque y Rodrigo Díaz.

2º Premio Cántico Producciones. valorado en música original y postproducción de audio para tráiler o teaser de hasta dos minutos, valorado en 3.400 €.

‘La estirada’, de Karla Martins y Pedro Von Kruger.

3r Premio Cántico Producciones. valorado en la realización de un teaser, música original y postproducción para un proyecto valorado en 3.400 €.

‘Primero tomamos Anillaco’, de Paula Martel y Francisco Novick.

Premio ECAM Forum. Participación en ECAM Forum 2025

‘Señorita de buena presencia’, de Natalia Luque y Rodrigo Díaz.

Premio FIDBA. Participación en su laboratorio de industria.

‘La rebelión de las raras’, de Wincy Oyarce y Adriana Dennise-Silva.

Premio SANFIC Santiago Lab. Participación en su laboratorio de producción.

‘Anoche creí que nadaba’, de Catalina Torres y Eugenia Olascuaga.

Premio SIDERAL, valorado en 5.000€ en concepto de distribución internacional.

‘Se buscan inquilinos’, de María Paz Barragán y Norma Velázquez.

Premio TÉRREA. Elaboración de plan de sostenibilidad valorado en 2.000 €

‘Claros de bosque’, de Alejandro Salgado e Irene Hens.

‘Se Buscan inquilinos’, de María Paz Barragán y Norma Velázquez.

Málaga Short Corner

Premio Festhome al mejor cortometraje presentado en Málaga Short Corner. Seis meses de inscripción gratuita a festivales.

‘La sangre’, de Joaquín León.

Premio Festival de Cine de Sarajevo al mejor proyecto de cortometraje. Selección para participar en el Co-Production Market del OFF Pro Film Market.

‘Mi casa en una maleta’, de Andrea Torres Sánchez

‘Mar a noite’, de Pablo Garví.

Premio Festivalito. Participación en su laboratorio

‘De Madrid al cielo’, de Pablo Pérez

‘Ya están viniendo’, de Miguel Guindos y Mario Alejandro Arias.