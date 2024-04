ESCUCHA ESTA NOTICIA

En la mayoría de los casos la muerte llega sin avisar, pero en algunos episodios el resultado tine múltiples consecuencias. Es que el impacto de ciertas partidaspuede cambiar el rumbo de la historia.

La siguiente lista tiene en cuenta diez de los homicidios que marcaron un antes y un después en la sociedad a nivel mundial.

Julio César

Marco Antonio (83 a. C. – 30 a. C.) pronuncia una oración fúnebre sobre el cuerpo de Julio César (100 – 44 a. C.), tras el asesinato de este último en el Senado de Roma (Getty Images)

El asesinato de Julio César ocurrió el 15 de marzo del 44 a.C., fecha conocida como los Idus de marzo.

César fue atacado por un grupo de senadores romanos, que incluía a Casio, Bruto, y otros miembros de la élite, quienes lo apuñalaron hasta la muerte en el Teatro de Pompeyo, bajo la creencia de que su muerte devolvería la república y el fin del dominio dictatorial.

Sufrió 23 puñaladas, aunque solo una fue mortal, según las fuentes históricas. Este hecho marcó el inicio de una serie de guerras civiles que culminarían con el establecimiento del Imperio Romano.

Los asesinos perdieron la guerra. El vencedor fue Octavio, el sobrino nieto de César, y el futuro primer emperador de Roma, Augusto.

Abraham Lincoln

El presidente estadounidense Abraham Lincoln es visto en febrero de 1865, apenas dos meses antes de su asesinato. Fuente Externa

El asesinato de Abraham Lincoln ocurrió en abril de 1865, cuando fue fatalmente herido por John Wilkes Booth, un actor y simpatizante de la Confederación, en el Teatro Ford de Washington D.C.

Durante una representación de la obra “Our American Cousin”, Booth saltó al escenario y gritó “Sic semper tyrannis” (Así siempre a los tiranos), una frase atribuida a Marco Junio Bruto tras asestar su puñalada a Julio César, luego, disparó a quemarropa.

Tras el ataque, Booth huyó del teatro, iniciando una búsqueda a nivel nacional que concluyó doce días después, cuando fue localizado y muerto en una granja de Virginia.

Lincoln fue trasladado al Petersen House, al otro lado de la calle del teatro, donde falleció a la mañana siguiente, el 15 de abril de 1865. Este suceso conmocionó a los Etsdaos Unidos y marcó el primer asesinato de un presidente en la historia del país.

Francisco Fernando de Austria

La pareja real. El archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, fueron asesinados en Sarajevo. (Ilustración revista Caras y Caretas).

El homicidio del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono austrohúngaro, tuvo lugar el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, entonces parte del Imperio Austrohúngaro.

El archiduque y su esposa, Sofía Chotek, fueron asesinados por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio miembro del grupo Joven Bosnia, vinculado a la organización secreta La Mano Negra. Durante su visita oficial a Sarajevo, mientras viajaban en su automóvil descapotable, Princip disparó y mató tanto a Francisco Fernando como a Sofía.

Este acontecimiento es considerado el detonante inmediato de la Primera Guerra Mundial, ya que desencadenó una cadena de eventos y alianzas militares que llevaron al conflicto global.

John Fitzgerald Kennedy

60 años atrás, el 22 de noviembre de 1963, John Kennedy era asesinado mientras recorría la ciudad de Dallas. (Photo by © CORBIS/Corbis via Getty Images)

John F. Kennedy fue el 35° presidente de los Estados Unidos, ejerciendo desde enero de 1961 hasta su asesinato en noviembre de 1963. Es recordado por eventos como la Crisis de los Misiles en Cuba, el impulso a la Carrera Espacial, la creación del Cuerpo de Paz y sus esfuerzos por avanzar en los derechos civiles.

Su asesinato ocurrió el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas. Kennedy fue atacado mientras viajaba con su esposa, Jacqueline Kennedy, en una caravana abierta.

Lee Harvey Oswald fue identificado como el tirador, disparando desde el sexto piso del edificio del Depósito de Libros Escolares de Texas.

Kennedy recibió dos disparos, uno en el cuello y otro en la cabeza, y fue declarado muerto poco después en el Hospital Parkland.

El asesinato de Kennedy es uno de los eventos más estudiados del siglo XX y generó numerosas teorías conspirativas.

Mahatma Gandhi

El final trágico de un símbolo de paz, Mahatma Gandhi. (Photo by Dinodia Photos/Getty Images)

Mahatma Gandhi fue una figura clave en el movimiento de independencia de la India contra el dominio británico. Su liderazgo en la promoción de la no violencia (ahimsa) y la desobediencia civil como herramientas para el cambio social y político lo caracterizaron.

El hombre fue asesinado el 30 de enero de 1948 en Nueva Delhi, India, por Nathuram Godse, un nacionalista hindú radical que culpaba a Gandhi de debilitar a la India al insistir en pagar a Pakistán una suma considerable durante la partición y por su esfuerzo en buscar una reconciliación entre hindúes y musulmanes.

Gandhi estaba camino a una oración vespertina cuando Godse se le acercó y le disparó tres veces en el pecho a quemarropa. Su asesinato conmocionó al mundo, dejando un legado de lucha pacífica por la justicia y la libertad. Finalmente, el 8 de noviembre de 1949, Godse fue sentenciado a morir en la horca.

León Trotsky

El revolucionario ruso León Trotsky murió en un hospital de la ciudad de México, el 20 de agosto de 1940 . (Photo by Enrique Diaz/Galerie Bilderwelt/Getty Images)

León Trotsky, cuyo verdadero nombre era Lev Davidovich Bronstein, fue un revolucionario marxista y una figura clave en la Revolución Rusa de 1917. Desempeñó un papel crucial como líder del Ejército Rojo durante la Guerra Civil Rusa. Sin embargo, tras la muerte de Lenin en 1924, Trotski perdió la lucha por el poder contra Stalin y fue expulsado del partido, siendo finalmente exiliado de la Unión Soviética en 1929.

Luego, vivió en varios países antes de establecerse en México en 1939, donde continuó criticando el régimen de Stalin.

Su asesinato ocurrió el 20 de agosto de 1940 en su residencia en Coyoacán, Ciudad de México.

Ramón Mercader, un agente soviético español, se ganó la confianza de Trotsky y logró acceso a su casa, donde lo atacó con un piolet, golpeándolo en la cabeza.

Trotski fue llevado al hospital pero murió al día siguiente debido a las heridas.

El asesinato de Trotsky se considera uno de los crímenes políticos más notorios del siglo XX, ordenado por Stalin para eliminar a uno de sus más acérrimos críticos y rivales.

Federico García Lorca

En la imagen Antonio Otero Seco (i) el periodista español que entrevistó por última vez al poeta Federico García Lorca, y coautor de «Gavroche en el parapeto (Trincheras de España)», la primera novela sobre la Guerra Civil española publicada en el mismo 1936. EFE/ Editorial Libros de Lerida SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y director de teatro español, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura española del siglo XX. Fue asesinado en agosto de 1936, al inicio de la Guerra Civil Española.

Fue detenido por fuerzas franquistas en Granada, debido a sus conocidas simpatías izquierdistas y su abierta homosexualidad, que en el contexto de la época y el levantamiento militar, lo convirtieron en blanco de la represión.

Aunque las circunstancias exactas y la fecha de su muerte son aún objeto de investigación, se cree que fue fusilado entre el 16 y el 18 de agosto de 1936. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común en un lugar hasta hoy desconocido.

La muerte de Lorca se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la represión intelectual y política llevada a cabo por el régimen franquista durante y después de la guerra civil.

Víctor Jara

El 16 de septiembre de 1973 fue asesinado Victor Jara en el Estadio Chile, devenido centro de detención, tortura y exterminio en la ciudad de Santiago de Chile durante la dictadura cívico-militar pinochetista. (EP)

Víctor Jara fue un cantautor, director de teatro y activista político chileno, considerado una de las figuras más prominentes de la Nueva Canción Chilena, un movimiento musical que combinaba canciones folclóricas con contenido social y político. El asesinato de Jara ocurrió poco después del golpe militar en Chile el 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente Salvador Allende.

Jara fue detenido por militares el 12 de septiembre mientras se encontraba en la Universidad Técnica del Estado en Santiago, donde trabajaba como profesor e investigador. Fue llevado al Estadio Chile (renombrado después como Estadio Víctor Jara), que se había convertido en un centro de detención y tortura para prisioneros políticos. Según testimonios de sobrevivientes, Jara fue brutalmente torturado durante días.

Le rompieron las manos y lo obligaron a tocar la guitarra con ellas en ese estado, como parte de las burlas y tormentos de sus captores.

Finalmente, fue asesinado el 16 de septiembre de 1973, con múltiples disparos y su cuerpo fue encontrado en las afueras del Cementerio Metropolitano con signos evidentes de tortura.

El asesinato de Víctor Jara fue uno de los muchos crímenes contra opositores políticos cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet, pero su muerte se convirtió en uno de los casos emblemáticos de la violación a los derechos humanos durante ese período en Chile. Sus canciones y su memoria continúan inspirando a generaciones en la lucha por la justicia y los derechos humanos.

Zar Nicolás II y su familia

Nicolás II, junto a su esposa, su hijo, sus cuatro hijas, el médico de la familia imperial, un criado personal, la camarera de la emperatriz y el cocinero de la familia fueron ejecutados en el sótano de la casa por los bolcheviques en la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918 (Reuters)

El asesinato del zar Nicolás II y su familia ocurrió el 17 de julio de 1918, en Ekaterimburgo, Rusia. La familia real fue ejecutada por los bolcheviques, quienes habían tomado el poder tras la Revolución de Octubre de 1917.

Además del zar, fueron asesinadas su esposa, la zarina Alejandra, y sus cinco hijos: Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, junto con cuatro miembros de su séquito.

Este evento marcó el fin definitivo de la dinastía Romanov, que había gobernado Rusia durante más de tres siglos. La eliminación de la familia real buscaba asegurar que ningún heredero legítimo pudiera reclamar el trono, eliminando así cualquier esperanza de restauración monárquica en un futuro.

El homicidio simbolizó la brutalidad con la que los bolcheviques estaban dispuestos a afianzar su control sobre Rusia, demostrando la inminente represión y terror que caracterizaría los primeros años del régimen comunista.

Además, cambió el panorama geopolítico de la época, ya que la desaparición de la monarquía rusa y el establecimiento del primer estado comunista tuvieron repercusiones directas en la configuración de alianzas y en el desarrollo de la política internacional durante el siglo XX, especialmente durante la Guerra Fría.

Martin Luther King

El asesinato de Martin Luther King, Jr. ocurrió en Memphis, Tennessee el 4 de abril de 1968, cuando tenía 39 años de edad. (AFP PHOTO)

Martin Luther King era un líder destacado del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos que fue asesinado por James Earl Ray, un delincuente fugitivo, el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee. Le disparó desde la ventana de un baño de una casa de huéspedes cercana al balcón del Lorraine Motel, donde King se estaba alojando.

Este crimen incrementó las tensiones raciales en Estados Unidos, llevando a disturbios en varias ciudades americanas, mostrando la profunda división y el descontento social existente en aquella época.

La muerte de Martin Luther King también marcó un punto decisivo en el movimiento por los derechos civiles, al perder a uno de sus líderes más influyentes y carismáticos. Su asesinato también impulsó la adopción de legislaciones claves, como la Ley de Derechos Civiles de 1968, también conocida como Ley de Equidad en la Vivienda, que prohibió la discriminación habitacional.

Otros asesinatos que si bien no cambiaron la historia también fueron impactantes

John Lennon

John Lennon, mundialmente conocido por ser uno de los fundadores de la banda The Beatles, fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 frente al Edificio Dakota en Nueva York, donde vivía con su pareja Yoko Ono.

Al volver a su casa esa noche, Mark David Chapman, un fanático desequilibrado que había obtenido un autógrafo suyo unas horas antes., le disparó cuatro veces por la espalda con un revólver del calibre 38.

El cantante fue declarado muerto a su llegada al Hospital Roosevelt. El asesinato conmocionó al mundo, provocando masivas muestras de duelo. Chapman fue arrestado en la escena del crimen y posteriormente condenado a prisión de por vida. Hoy en día, Lennon es recordado como un ícono de la música y un símbolo del movimiento por la paz.

Sharon Tate

Los miembros del Clan Manson que tomaron parte en el asesinato de Sharon Tate fueron todos condenados a muerte con excepción de Linda Kasabian. (Michael Ochs Archives/Getty Images)

Sharon Tate fue una actriz estadounidense que alcanzó la fama en la década de 1960. Apareció en varias películas de Hollywood y fue considerada como uno de los nuevos símbolos sexuales de esa época.

Su asesinato tuvo lugar la noche del 8 al 9 de agosto de 1969, cuando tenía 26 años y estaba embarazada de ocho meses y medio.

Tate y cuatro amigos fueron brutalmente asesinados en su residencia en Los Ángeles por miembros de la “Familia Manson”, una secta dirigida por Charles Manson.

Los asesinos entraron en la casa con el objetivo de cometer los crímenes de una manera que causara conmoción en la sociedad. Tate y sus amigos fueron encontrados al día siguiente, víctimas de múltiples puñaladas y otros actos de violencia extrema.

La brutalidad de estos asesinatos, y los que siguieron en noches posteriores, conmocionaron a la nación y capturaron la atención del público durante mucho tiempo. Charles Manson y varios miembros de su grupo fueron posteriormente arrestados, juzgados y condenados por estos crímenes.