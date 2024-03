La institución cultural otorga el Premio Apec al Periodismo Fotográfico en conjunto con el Banco Popular Dominicano

El Programa APEC Cultural busca impulsar el arte y la cultura local, nacional y universal, mediante la puesta en funcionamiento de un espacio dedicado al desarrollo de sus diversas manifestaciones.



Con esta iniciativa, la institución da respuesta a la necesidad nacional de elevar y promover la actividad cultural con la participación y el apoyo de distintos sectores de la sociedad dominicana.



Este programa lo conforman empresarios, artistas, gestores culturales, entre otros intelectuales y funciona en una casona dentro de la Universidad Apec, en la cual vivía la madre de Rafael Leónidas Trujillo durante su dictadura.



“Grupo Apec comienza a funcionar en 1964, ahí empezó a constituir una serie de instituciones como la Universidad Apec, Unapec, Fundapec, Cenapec y Promapec”, informó Carlos Sangiovanni, presidente del Programa Apec Cultural.



Asimismo, dijo que durante la gestión del doctor Franklin Holguín, actual rector de la casa de altos estudios se decidió ideológicamente crear dicho programa en 2005, el cual cuenta ya con 19 años.



De acuerdo con el también artista visual, Apec Cultural además de promover la cultura en sus diversas expresiones, incide directamente sobre el desarrollo humano y la educación en todos sus ámbitos. Además, ofrece un espacio abierto a la expresión cultural, en especial a los eventos artísticos, científicos y literarios.



Asimismo, indicó que Apec Cultural también une a grupos culturales, colectivos y artistas jóvenes humildes que se dedican a esta labor de permanencia del arte sacro de diversas provincias del país para realizar allí sus exposiciones. Para ello, la institución les prepara cada año una exposición.



Agregó también que a la institución cultural se acercan jóvenes talentos que no son tan conocidos, a los cuales luego de evaluar sus obras, les preparan la exposición, les facilitan catálogo y las salas de exposición. De igual forma, les confeccionan las invitaciones, el trabajo de divulgación a nivel de prensa…, “es decir, les damos esas posibilidades de insertarse en la sociedad y de ser vistos para que se conozcan sus trabajos artísticos.

Sala de exposiciones



Carlos Sangiovanni indicó que Apec Cultural cuenta con varias salas donde se realizan continuamennte exposiciones tanto colectivas como individuales. También se dictan conferencias, talleres, puesta en circulación de libros, concursos, entre ellos el de Fotoperiodismo que se realiza desde hace nueve años, organizado conjuntamente con el Banco Popular. Otros de los eventos que lleva a cabo Apec Cultural son las actividades musicales.



Para tales fines, Sangiovanni aseguró que “si tenemos que utilizar adicionalmente el salón de conferencias, la sala de computadoras, el laboratorio, entre otros espacios que pertenecen al Grupo Apec para algún proyecto también lo hacemos, ya que “nos apoyamos continuamente en las instituciones del grupo por ser un conglomerado dirigido por Apec madre”, el también artista visual.



Carlos Sangiovannin, quien durante la entrevista con elCaribe estuvo acompañado de Gustavo Ubrí, gestor cultural del programa, indicó que crearon el circuito de coleccionistas, compuesto por un grupo de personas amantes de las artes, quienes se encargan de editar una serie de piezas de arte coleccionables que son distribuidas para la venta al público.

Apec Cultural promueve la cultura en sus diversas expresiones e incide directamente sobre el desarrollo humano y la educación en todos sus ámbitos.

Asimismo, añadió que al adquirir las piezas a un precio especial, contribuyen de esa manera a que se hagan ediciones seriales de artistas reconocidos para integrarlas a esa colección.



Otro de los atractivos de Apec Cultural es la participación que les da a jóvenes promesas que no tienen posibilidad de exponer sus obras en las galerías tradicionales, debido a que como están comenzando en el mundo de las artes necesitan un espacio donde puedan exponer sus ideas y proyectos. En ese caso, el Programa Apec Cultural los acoge como parte de su iniciativa.



Dentro de los programa de Apec Cultural también están la publicación libros no sólo de escritores consagrados, sino también de jóvenes talentos para que puedan presentarlos. Para ello, los miembros de la institución analizan el texto con otros intelectuales para ver la posibilidad de su publicación.



“Recientemente se celebró un festival nacional de coros universitarios, es decir que nosotros tocamos múltiples aspectos de la cultura, no nos limitamos solamente a las exposiciones”, afirmó Sangiovanny, y sostuvo: “El panorama de actuación de nosotros como grupo es tratar de influenciar también en todos los aspectos de la cultura”.



En ese sentido, Carlos Sangiovanni informó que se encuentran preparando la puesta en circulación de un libro de Pedro Pérez, que ya es un escritor consagrado de las letras nacionales, Premio Nacional de Literatura”.

Obras del concurso de fotoperiodismo, realizado recientemente por la entidad.

Colaboración



Carlos Sangiovanni afirmó que Apec Cultural es un programa que no genera recursos económicos, y aseguró que los miembros de la directiva son voluntarios que no reciben salarios por su trabajo, “pues cada uno de ellos se gana la vida en otras áreas y están en la institución porque les interesa promover el arte y la cultura en la República Dominicana”.



“Nosotros realmente tratamos de buscar la ayuda de personas en el sector empresarial privado que son amantes de las artes y la cultura y que puedan en un momento determinado ayudar con este programa”, manifestó Sangiovanni, y se refirió la artista del lente y miembro del grama Mary Frances Attías, quien dirige una fundación a través de la cual otorga becas para estudiar en las áreas de arte y diseño en la Universidad Apec.



“Lo de este programa es tocar puertas para ayudar a los artistas y jóvenes intelectuales que necesiten una ayuda de esta naturaleza. Ese es realmente el accionar del Apec Cultural”, concluyó Carlos Sangiovanny.

Carlos Sangiovanni, presidente de Apec Cultural junto a Gustavo Ubrí, gestor cultural del programa durante la entrevista con elCaribe.

Premio Apec al Periodismo Fotográfico

El Premio Apec al Periodismo Fotográfico se entrega desde hace nueve años, oganizado en conjunto con el Banco Popular, según informó Carlos Sangiovanni, quien afirmó que este era un renglón que consideraban que no se premiaba.



Detalló que las fotos que participan en esta premiación son tomadas por los fotógrafos que captaron hechos importantes que fueron noticias y que fueron publicadas en medios tradicionales impreso y digitales. El jurado de estos premios lo conforman críticos de arte, directores de medios y fotógrafos.



De acuerdo a Carlos Sangiovanni, en la actualidad la directiva se encuentra preparando un libro con los premios y menciones que se han otorgado durante el concurso, “este es el próximo paso a seguir en la línea editorial que tiene el Programa Apec Cultural.