Introducción



Vamos a tratar aquí los nombres y títulos dados a Jesucristo en los Evangelios y en los escritos de los Apóstoles. Es un material que, como siempre, ofrecemos para la meditación personal, cursos, talleres o charlas.



1- Salvador

“Si nos cansamos y luchamos es porque tenemos que poner viva la esperanza en Dios, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes” (1 Timoteo 4, 10).



2- Pan de Vida

“Les dijo Jesús: «Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá nunca sed” (Juan 6, 35).



3- Señor

“El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el Señor»” (Juan 21, 7).



4- Rey de reyes

“Manifestación que a su debido tiempo hará ostensible el Bienaventurado y único Soberano, el Rey de los reyes y el Señor de los señores” (1 Timoteo 6, 15).



5- Cabeza de la Iglesia

“Cristo es Cabeza de la Iglesia, el salvador del Cuerpo” (Efesios 5, 23).



6- Alfa y Omega

“Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, «Aquel que es, que era y que va a venir», el Todopoderoso” (Apocalipsis 1, 8).



7- Sumo Sacerdote

“Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe, a Jesús” (Hebreos 3, 1).



8- Profeta

“Y la gente decía: «Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea.»” (Mateo 21, 11).



9- Abogado

“Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a un abogado ante el Padre: a Jesucristo, el Justo.” (1 Juan 2, 1).



10- Mediador

“Por eso es mediador de una nueva Alianza; para que, interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera Alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida” (Hebreos 9, 15).



11- Juez

“Y nos mandó que predicásemos al Pueblo, y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos” (Hechos 10, 42).



12- Piedra angular

“Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo” (Efesios 2, 20).



13- Autor y consumador de la fe

“Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios” (Hebreos 12, 2).



14- Cordero de Dios

“Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: «He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1, 29).



15- El Verbo

“En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios” (Juan 1, 1).



16- La Vid verdadera

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador” (Juan 15, 1).



17- Novio

“El que tiene a la novia es el novio; pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud” (Juan 3, 29).



18- El León de la tribu de Judá

“Pero uno de los Ancianos me dice: «No llores; mira, ha triunfado el León de la tribu de Judá, el Retoño de David; él podrá abrir el libro y sus siete sellos” (Apocalipsis 5, 5).



19- La Imagen de Dios invisible

“En quien tenemos la redención: el perdón de los pecados. Él es Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda la creación” (Colosenses 1, 14-15).



20- Yo Soy

“Jesús les respondió: «En verdad, en verdad os digo: antes de que Abraham existiera, Yo Soy.»” (Juan 8, 58).



21- Hijo del Hombre

“Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido” (Mateo 18, 11).

Hijo del Dios Viviente

“Simón Pedro contestó: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.»” (Mateo 16, 16).

Hijo Unigénito

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Juan 3, 16).

Hijo Amado

“Y vino una voz desde la nube, que decía: «Este es mi Hijo Amado, mi Elegido; escuchadle.» (Lucas 9, 35).

22- Hijo del carpintero

“¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas?” (Mateo 13, 55).



23- El Camino, la Verdad y la Vida

“Le dice Jesús: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Juan 14, 6).



24- Buen Pastor

“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas” (Juan 10, 11).



25- Mesías

“«Hemos encontrado al Mesías» – que quiere decir, Cristo.” (Juan 1, 41).



Conclusión

CERTIFICO que estos textos están citados de la Biblia de Jerusalén.



DOY FE en Santiago de los Caballeros a los treinta (30) días del mes de noviembre del año del Señor dos mil veintitrés (2023). l