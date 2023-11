Introducción

Ahora que han surgido guerras en muchas partes y hay tanta violencia en la sociedad, en las calles, en las familias y en las relaciones humanas, creo que vale la pena hablar de la paz en la Biblia. Pienso que nos ayuda. Citamos los textos donde aparece la palabra “paz” explícitamente.



1-“Yo daré paz a la tierra y ustedes dormirán sin que nadie los turbe; haré desaparecer del país las bestias feroces, y la espada no pasará por su tierra” (Levítico 26, 6).

2-“Quiero escuchar qué dice Dios. Pues habla Yahvé de paz para su pueblo, para sus amigos, con tal de que a su locura no retornen. Amor y lealtad se han dado cita, justicia y paz se abrazan; justicia marchará delante de él, y paz sobre la huella de sus pasos” (Salmo 85, 9.11.14).

3-“Mucha es la paz de los que aman tu ley, no hay tropiezo para ellos” (Salmo 119, 165).

4-“Pidan la paz para Jerusalén: ¡En calma estén los que te aman, haya paz en tus muros, en tus palacios calma! Por amor de mis hermanos y de mis amigos, deja que diga: ¡La paz contigo! ¡Por amor de la Casa de Yahvé nuestro Dios, yo ruego por tu dicha! (Salmo 122, 6-9).

5-“No hay paz para los malvados, dice Yahvé” (Isaías 48, 22).

6-“Él ha enviado su Palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la Buena Nueva de la paz por medio de Jesucristo que es el Señor de todos…” (Hechos 10, 36).

7-“El Dios de la paz sea con todos ustedes. Amén.” (Romanos 15, 33).

8-“Y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes” (Romanos 16, 20).

9-“Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz” (1 Corintios 14, 33).

10-“Que Él, el Señor de la paz, les conceda la paz siempre y en todos los órdenes. El Señor sea con ustedes” (2 Tesalonicenses 3, 16).

11-“Frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz” (Santiago 3, 18).

12-“Pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe; en ese caso el hermano o la hermana no están ligados; para vivir en paz los llamó el Señor” (1 Corintios 7, 15).

13-“Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación” (Romanos 14, 19).

14-“Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12. 14).

15-“…apártese del mal y haga el bien, busque la paz y corra tras ella” (1 Pedro 3, 11).

16-“Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5, 9).

17-“Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación. Pero ¡ánimo! Yo he vencido al mundo” (Juan 16, 33).

18-“En la casa en que entren, digan primero: “Paz a esta casa” (Lucas 10, 5).

19-“Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: “La paz con ustedes” (Lucas 24, 36).

20-“Les dejo la paz, les doy mi paz; no se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde” (Juan 14, 27).

21-“Porque él es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad” (Efesios 2, 14).

22-“Vino a anunciar la paz; paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca” (Efesios 2, 17).



Conclusión



