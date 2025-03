El arte, como testimonio de la imaginación humana, encuentra en la memoria su morada más fiel. A cinco años de su partida, el legado de Iván Tovar (28 de marzo 1942-13 de abril 2020) no solo pervive en sus lienzos, sino que se expande en una visión que trasciende los límites de la contemplación para situarse en el horizonte del porvenir.



Esta permanencia no es casual, sino el resultado de una voluntad sostenida que, a través de la labor de los miembros de la Fundación Iván Tovar, bajo la dirección de Daniela Tovar, ha sabido trazar un puente entre el pasado y el futuro, asegurando que su legado siga inspirando nuevas generaciones.



En este sentido, la FIT se erige como una plataforma de primer orden para la consolidación y difusión de la obra del artista como uno de los exponentes más representativos del surrealismo latinoamericano.



El mecenazgo y la gestión cultural han sido históricamente las piedras angulares de la trascendencia artística. En el caso de Tovar, su legado no solo se ha resguardado, sino que se ha potenciado a través de iniciativas que han llevado su obra a los principales escenarios culturales y artísticos.



Detrás de esta empresa titánica, el nombre de Héctor José Rizek resuena con la misma intensidad que el compromiso que ha asumido con el arte y la cultura dominicana. Su visión, lejos de limitarse a la conservación, ha impulsado un proceso de internacionalización que permite que la poética visual de Tovar dialogue con nuevas audiencias, desdibujando fronteras geográficas y temporales.



Desde la primera gran exposición inmersiva en la Ciudad Colonial hasta la monumental presencia de “La Chaise Adulte” en Times Square, la obra de Tovar ha adquirido una dimensión expansiva, que afianza su lugar en la historia universal. Este esfuerzo responde a una convicción profunda: el arte no pertenece al pasado, sino a la eternidad.



En esta labor, la Fundación Iván Tovar seguirá siendo el guardián de una obra que ilumina el devenir del arte dominicano y su proyección internacional.