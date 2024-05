¿Admiración por el sistema penal norteamericano, sin conocerlo? Pues no dejes de ver esta miniserie documental de Netflix sobre el juicio por crimen de un novelista estadounidense condenado en 2003 por asesinato de su esposa. En 2001, el escritor Michael Peterson fue acusado del asesinato de su esposa, Kathleen, que fue encontrada muerta en un charco de sangre al pie de la escalera de su casa que daba al segundo piso. Luego hubo un nuevo juicio y esa parte resulta mucho más interesante por la complejidad del caso y el pleito judicial que desembocó en un final contradictorio. Hay quienes sentimos pavor por el sistema de justicia norteamericano y que tantos elogios saca, algunos merecidos, pero otros vemos que puede resultar incompetente a grado tal que se evidencia la mala leche de fiscales, jueces y abogados. Cuando J.O. Simpson fue absuelto de un innegable crimen, sentimos cómo puede ser maniobrado ese sistema, y es lo mostrado en la miniserie “The people vs O.J. Simpson” (también en Netflix). En The Staircase se accionó el “alegato Alford” para la carga reducida de homicidio y que es una declaración de culpabilidad. Pero sí vemos que se manipularon las pruebas contra el acusado. Todo el juicio fue filmado y se les permitió acceso total a los productores de la miniserie documental, donde aunque se trabajó ampliamente con los alegatos de la fiscalía, la perspectiva es desde el acusado. Hay quien pueda ver alguna sospecha de prejuicio racial debido a que el juez es negro, así como la fiscal, y que es excepcional, puesto que la gran mayoría de juzgados en tribunales norteamericanos son personas negras cuya tasa de encarcelamiento es 5 veces superior a las blancas. Y digo que genera inquietud y hasta miedo al constatar que EE. UU. tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con 716 presos por cada 100.000 habitantes. Su población es aproximadamente el 4 por ciento del total mundial, pero su población carcelaria representa casi un cuarto de la de todo el planeta. Según organizaciones históricas como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, fundada en 1909, la población afroamericana supone el 34 por ciento del total de la carcelaria. Pues bien, The Staircase originalmente tenía 8 episodios hasta que se reabrió y finalizó en el 2017 con los nuevos episodios que suman en total 13 y que actúan como cuento épico y trágico. Se documenta mala fe de la fiscalía, prejuicios que parecían superados por el sistema de justicia penal estadounidense, un collage de emociones e incertidumbre que toman cuenta de uno.



HHHHH Duración: 13 episodios de 45 minutos c/u.