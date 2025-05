Efemérides del 07de mayo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 7 de mayo? El 7 de mayo es el 127.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 238 días para finalizar el año. A continuación te presentamos una serie de eventos que ocurrieron un día como hoy 7 de mayo.

Efemérides de hoy 07 de mayo

1429: en Francia, Juana De Arco al frente de un ejército de 5.000 hombres, se apodera del acceso de la ciudad de Orleans. Juana de Arco resultó herida de gravedad en su hombro izquierdo durante la batalla por una flecha inglesa.

Al día siguiente su tropa tomó la ciudad y a continuación, realizó una serie de campañas triunfantes que despejaron al delfín Carlos el camino hacia Reims, permintiendo su coronación como Carlos VII de Francia el 17 de julio de este mismo año.

(Original Caption) Joan of Arc is shown here in a painting by Albert Lynch.

1664: en Francia, Luis XIV inaugura el Palacio de Versalles, se encuentra a 20 kilometros al suroeste de París.

1711: nace en Edimburgo (Escocia, Reino Unido), David Hume, filósofo, economista e historiador escocés, que llegó a ser una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la ilustración escocesa. «Del suicidio» será uno de sus más reconocidos ensayos.

1824: en el Teatro de la Corte Imperial de Viena (Austria), abarrotado de un público selecto, tiene lugar el estreno de la Novena Sinfonía en re menor, de Ludwig Van Beethoven, completamente sordo e impedido de oír nada de lo que su genio es capaz de crear.

A partir del segundo movimiento, un público asombrado y embelesado por la riqueza y amplitud de lo que escuchaba, estalló en aplausos. Al final del concierto, un Beethoven emocionado vio entre lágrimas, a todos los asistentes puestos en pie que no pararon de ovacionarle.

1840: nace Piotr Ilich Tchaikovsky, compositor ruso. De personalidad nerviosa, fueron la pérdida de su madre cuando solo tenía 14 años, su pasión e idolatría por Mozart y su relación platónica con las mujeres, los elementos que marcaron e influenciaron sus bellas obras, como la romántica Obertura 1812.

Tchaikovski fue uno de los compositores rusos más importantes del siglo XIX. Empezó a estudiar música desde pequeño. A los cuatro años participaba en las clases de piano que recibía su hermano mayor y a los siete tomó lecciones, primero de un maestro local y más tarde de un profesor de Moscú, ciudad a la que se mudó la familia en el año 1848.

En 1850, la familia decidió que el joven Piotr estudiara derecho y lo inscribieron en la Escuela de Jurisprudencia de San Petersburgo, en donde permaneció hasta graduarse de abogado. Paralelo a sus estudios de derecho, continuó sus estudios de piano. A los 19 años Piotr Ilich se convirtió en funcionario del Ministerio de Justicia.

El empleo le permitió tener cierta independencia económica. Por esa época frecuentaba teatros, y también asistía a óperas y ballets. Entre sus obras se destacaron los ballets El lago de los cisnes, La bella durmiente del bosque, El Cascanueces y Mazurca. Falleció por auto envenenamiento con arsénico el 6 de noviembre de 1893.

1892: nace Josip Broz «Tito», líder de Yugoslavia desde el final de la II Guerra Mundial hasta su muerte en 1980.

1901: nace Gary Cooper, actor estadounidense, reconocido y considerado como uno de los iconos del cine gracias a películas como The Pride of the Yankees, Mr. Deeds Goes To Town, High Noon, Sergeant York, entre otras.

1915: cerca del viejo faro de Old Kinsale frente a las costas irlandesas, el trasatlántico estadounidense Lusitania resulta hundido por submarinos alemanes.

Perecen un total de 1.198 personas, 234 de las cuales son norteamericanas. 785 de las víctimas son pasajeros (entre ellos 291 mujeres y 94 niños) y 413 tripulantes.

La muerte de los ciudadanos estadounidenses influyó notablemente para que los Estados Unidos entrara en la I Guerra Mundial dos años más tarde.

1919: nace María Eva Duarte, actriz y política argentina que en 1945 se casó con Juan Domingo Perón y un año más tarde se convertió en primera dama.

Se ganó la simpatía del pueblo, y promovió el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Peleó por el voto femenino.

1945: en Alemania, el general estadounidense Dwight D. Eisenhower ordena disolver la Gestapo (policía nazi).

1946: en Japón se fundó la compañía Sony, con 20 empleados. El origen del nombre Sony es fruto de la combinación de varios conceptos: uno es el vocablo latino «sonus», que es la base etimológica de sonido.

Otro es «sonny boy», una expresión popular que se utilizaba en Japón en aquellos años para describir a una persona de espíritu libre y vanguardista.

El nuevo nombre evocaba a la perfección del espíritu de la compañía: el de unos jóvenes llenos de energía y pasión por la creación sin límites. También está relacionado con la palabra inglesa «sunny» (que significa soleado).

1965: En las primeras horas de la mañana del 7 de mayo de 1965, en una habitación de hotel en Florida, Estados Unidos, Keith Richards registraba en un grabador lo que se convertiría en el riff inicial de la exitosa canción de los Rolling Stones «(I can’t get no) Satisfaction».

El músico se volvió a dormir inmediatamente después, y ni siquiera recordó apagar el grabador. Según cuenta Richards, la cinta se había terminado cuando volvió a despertar. Ese mismo día, unas horas más tarde, Richards le llevó la grabación a Mick Jagger, el vocalista de la legendaria banda.

Tres días después, los Rolling Stones comenzaron la grabación de la canción en los estudios Chess, en Chicago. El 12 de mayo, luego de una sesión de 18 horas de grabación en RCA, en Los Ángeles, «Satisfaction» estaba terminada. Si bien la banda ya contaba con cierto éxito, fue esta canción la que los catapultó al estrellato.

40 años después, la revista Rolling Stone ubicó a «Satisfaction» en el segundo puesto de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

1973: el periódico Washington Post gana el premio Pulitzer por su investigación en el caso Watergate.

1992: nace Alexander Ludwig, actor canadiense conocido por participar en producciones como The Hunger Games, Vikings, Lone Survivor, entre otras.

1997: se introduce en el mercado el Pentium II (microprocesador con arquitectura x86).

2004: en Chile se promulga la nueva ley de matrimonio civil que permitió el divorcio.

2007: en Montevideo, se instala el Parlamento del Mercosur, con representantes de los 4 países miembros, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

2011: en Ecuador se efectúa el Referéndum constitucional y consulta popular, propuesto por el presidente Rafael Correa.

2016: fallece Pep Subirós, narrador ensayista y filósofo español (n. 1947).