El 30 de noviembre de 2021 la isla de Barbados, coincidiendo con el 55 aniversario de su independencia, dejó de tener como jefa de Estado a la entonces reina de Inglaterra Isabel II -fallecida el 8 de septiembre de 2022- y su lugar ocupado por la abogada, jueza y política barbadense Sandra Mason, quien asumió la presidencia de la nueva República. El proceso había iniciado en las últimas décadas, cuando Barbados empezó a distanciarse de su pasado como parte de una monarquía. En 2005, abandonó el Privy Council, con sede en Londres, y eligió al Tribunal de Justicia del Caribe, con sede en Trinidad y Tobago, como su máxima corte de apelación. Luego, en 2008, propuso un referéndum para convertirse en república, que fue postergado hasta que el año 2020 la primera ministra Mia Mottley anunció los planes para dejar de ser una monarquía constitucional.



El paso dado por Barbados ha generado un “efecto bola de nieve” en varios países del Caribe anglófono los cuales han visto las condiciones adecuadas para tramitar iniciativas similares. Además, los efectos del movimiento Black Lives Matter, que cuestionó la tolerancia a las reliquias coloniales y pidió la sustitución de regímenes como la monarquía; la necesidad de romper con el pasado colonial y los efectos políticos del caso de Barbados han influenciado el debate y los planes de romper con la Corona británica y proclamar una república en San Vicente y las Granadinas, Bahamas, Antigua y Barbuda, Belice y Jamaica.



El mismo día del cambio de estatus de Barbados el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, cuyo país se independizó del Reino Unido en 1979 pero sigue vinculado con la Corona británica, hizo un fuerte llamado a favor del republicanismo. Señaló que estaba esperanzado en que todos o la mayoría de los países independientes de la CARICOM pasaran de un sistema monárquico a uno republicano. En julio del 2022 Gonsalves, propuso celebrar un referéndum para que el pueblo decida si reemplazar o no a la entonces reina Isabel II como jefa de Estado.



En Bahamas durante la visita del príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton del 24 al 26 de marzo de 2022, el primer ministro Philip Davis del Partido Liberal Progresista, reconoció que la visita real generó un sentimiento anticolonial en la región con pedidos de reparaciones y de que las antiguas colonias rompan los lazos definitivos con la Corona británica para convertirse en repúblicas.



Antigua y Barbuda independiente desde 1981 se ha sumado a las excolonias que tras su independencia mantuvieron como jefe de Estado al monarca inglés y que en los últimos meses han abogado por cambiar su estatus político. Tras la muerte de la reina Isabel II el primer ministro Gaston Browne del Partido Laborista anunció la idea de convocar un referéndum en un plazo de tres años para que la población decida si quiere mantenerse unida a la monarquía británica o proclamar una república. Justificó su posición señalando que sería el paso final para completar la independencia y garantizar la plenitud de una nación verdaderamente soberana.



Belice y Jamaica son los dos países que más han avanzado en esta agenda política hacia el republicanismo. El 25 de marzo de 2022, Belice con una población cercana a los 430.000 habitantes y que se independizó del Reino Unido el 21 de septiembre de 1981 anunció la intención de adoptar el estatus de gobierno republicano. Se reservó fondos en su presupuesto y se creó una Comisión Constitucional del Pueblo, organismo establecido bajo el ministerio de Servicio Público, Reforma Constitucional y Política para realizar consultas sobre el proceso definitivo de descolonización.



Jamaica con una población de 2,9 millones de habitantes y que se independizó de Gran Bretaña en agosto de 1962 pero sigue ligada a la Corona con un sistema de monarquía constitucional y como miembro de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) es el país que más avanza en ese proceso. Después de que Barbados diera el paso, el primer ministro Andrew Holness del Partido Laborista de Jamaica señaló que su país tenía que convertirse en una república. Del 22 al 24 de marzo de 2022 durante la visita del príncipe Guillermo de Inglaterra, duque de Cambridge que coincidió con la celebración del Jubileo de Platino de la entonces monarca Isabel II por sus 70 años en el trono hubo un llamado de los políticos para que el país se convirtiera en una república y reclamos a la monarquía a pagar reparaciones por la esclavitud. Al celebrar Jamaica el 6 de agosto de 2022 los 60 años de su independencia, el primer ministro aseguró que su administración estaba trabajando para lograr un cambio de estatus político de cara a las elecciones generales de 2025.



El 17 de noviembre de 2022 Marlene Malahoo Forte, ministra de Asuntos Legales y Constitucionales anunció la aprobación de un Comité de Reforma Constitucional cuyos integrantes terminaron de conformarse a principios de marzo de 2023. El Comité lo integran representantes del Gobierno y de la oposición, el Fiscal General, expertos en derecho constitucional, personas del mundo académico y sector privado. Su objetivo es acompañar el proceso, brindar asesoramiento y supervisión a medida que se avance para convertirse en una república y romper lazos con la monarquía británica, si así se aprueba en referéndum que debe realizarse en algún momento del año que viene, sino a principios del 2025.



Este proceso de cambios políticos no es nuevo en el Caribe anglófono. En la década de los años 70 varios países dieron el mismo paso. El 23 de febrero de 1970 Guyana rompió lazos con la monarquía británica convirtiéndose en república; Trinidad y Tobago, el 1 de agosto de 1976; y Dominica, cuya transición se ejecutó el 3 de noviembre de 1978.



Ciertamente el republicanismo en el Caribe anglófono ha ido creciendo y está en mayor o menor grado en la agenda política de estos países. Los efectos de este proceso también empiezan a tener consecuencias en la isla de Granada, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves donde se ha empezado a plantear esta opción. Pero cabe preguntar ¿Estamos ante una revolución republicana en la región? ¿La posibilidad de cambios supone un declive de la influencia británica en el Caribe? ¿Logrará Jamaica aprobar en referéndum el cambio de status político? ¿Los demás países donde se ha posicionado en la agenda pública lograrán en un futuro muy cercano el objetivo propuesto? En los próximos meses y años los resultados nos darán las respuestas.

Centro estudios caribeños. PUCMM.

Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World. “This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska Curie grant agreement Nº 823846. Dirigido por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de Historia-CSIC”.