Germán Blanco es un exitoso empresario, motivador conferencista, hombre de familia y ahora autor “Best Seller Internacional” de Amazon que ha dejado huella en diferentes ámbitos. Es un escritor con un propósito determinado: ser un relato inspirador para todo aquel que busque transformar su vida y alcanzar el éxito. En ese sentido, puso a circular su más reciente libro “Nada ni nadie podrá detener tu éxito”, donde narra su experiencia de más de medio siglo en el mundo del empresariado. “He sido empresario por más de 50 años. Poco a poco fui escalando y quise plasmar mis vivencias contando qué me pasó, cómo lo hice y qué logré para que así puedan aprovechar parte de esa experiencia”, explicó Blanco Romero, y afirmó que el texto cuenta con experiencias “útiles” que cualquiera puede poner en práctica para lograr sus propios objetivos.

Dónde nació y qué nos puede contar de su trayectoria profesional?

Nací en Bogotá, Colombia pero resido en Venezuela. De mi trayectoria profesional puedo contar que se inició en el mundo de la venta de libros en Colombia y Venezuela, incursionando posteriormente en los negocios inmobiliarios, construyendo y comercializando parques cementerios, clubes de recreación y servicios de recolección de basura en diversas ciudades en Venezuela. En el deporte, impulsé el mercadeo deportivo, fui promotor del Tour of the Americas, un evento deportivo único en el mundo y como propietario de equipos profesionales he cosechado una gran cantidad de campeonatos. Además, soy el propietario del Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en Santiago de los Caballeros.



Recientemente puso su libro Nada ni nadie podrá detener tu éxito, cómo lo describiría y qué temas explora el mismo?

Esta magnífica obra puede transformar su vida. Cambiarla de manera absoluta en el propósito de hacer que el éxito tenga una alta dosis de amor. Es una historia que se refleja en capítulos llenos de historias verdaderas en donde se refleja la grandeza del ser humano. El éxito se construye con el esfuerzo. De hacer las cosas de manera constante y positiva: Nada ni nadie podrá detener tu éxito. Es un libro práctico que ayudará al lector que quiera superarse y conquistar sus sueños. Lo que se proponga no habrá quién lo pueda impedir, lo va a lograr si aplica inteligencia, acción y persistencia. En esta obra se enfoca en formar una especie de “guía al éxito”, en el que detalla los requisitos para poner un negocio, cómo mejorar la venta y la importancia de no rendirse. Si alguien lo lee con cuidado y lo pone en práctica pudiera conseguir lo que ni pensaba en conseguir. Una particularidad de esta obra, que apenas tiene un mes de lanzado al mercado, es que solo se necesita alguien con deseos de mejorar, ya que la edad representa algo insignificante a la hora de emprender un proyecto.



¿Algún tema en específico dentro del contenido de este libro?

Un punto sobresaliente y reiterativo dentro de este libro es la mención de La iglesia del éxito, que no es más que una congregación de emprendedores que se ayudan entre sí, con el fin de un bien común. La iglesia del éxito es para personas que como yo, que no teníamos herencia ni preparación, ellos me ayudaron y poco a poco fuimos creciendo. Es una especie de fórmula que nos funcionó a todos. Si desea obtener alguna consulta de ayuda para su emprendimiento, puede hacerlo de manera gratuita a través de la página web de La iglesia del éxito o al correo [email protected].



¿Qué mensaje espera transmitir a los lectores a través de esta obra?

De manera gratuita, el lector podrá aprender cosas que a mí me costaron 50 años por aprender, experiencia y errores. Muchos creen que están destinados a la pobreza o no les corresponde, pero hay que usar las oportunidades de la vida. Por eso considero que debe mejorarse la educación en los colegios, escuelas y universidades, dado que lo que predomina es la teoría y en la mayoría de los casos, no enseñan a valorarse como persona ni a emprender.



¿Qué aprendizaje desea que experimente el lector a través de esta historia?

La lección útil, práctica y valiosa que el lector extraerá de este libro es la convicción absoluta de que todos podrán lograr el éxito que deseen; siempre y cuando lo decidan y trabajen tan duro como se requiera. Este es un relato de un hombre que logró, contra todo pronóstico, superar carencias y debilidades hasta alcanzar el éxito. Su fórmula: fe inagotable, decisión, persistencia y familia, factores que lo apalancaron para asumir retos atrevidos que enfrentó con tenacidad, un poco de suerte y a veces milagros. Ese aprendizaje y sus resultados, le animaron a convocar y dar empleo en sus empresas de ventas, entretenimiento y deportes, a lo largo de cinco décadas, a cerca de cuarenta mil personas; hombres y mujeres comunes, que transformó en guerreros imbatibles contra la pobreza, consiguiendo que un alto porcentaje de ellos, también triunfarán. Fue logrando cimentar una vida que se ha transformado en una motivación para muchos. El libro Nada ni nadie podrá detener tu éxito ya está disponible en la plataforma Amazon, contando con mucha receptividad en lectores de todo el mundo. l

Opinión

Mi libro es un relato de un hombre que logró, contra todo pronóstico, superar carencias y debilidades hasta alcanzar el éxito”

Detalle

Nada ni nadie podrá detener tu éxito es un libro práctico que ayudará al lector que quiera superarse y conquistar sus sueños”.