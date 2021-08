“Cada uno de mis trabajos, son como hijos paridos desde el corazón”

Patricio Correa es un artesano dominicano que en cada pieza que elabora pone su creatividad y su alma, y que con su obra nos lega un arte que ya trasciende fronteras. Desde hace más de una década, este artista se dedica a la elaboración de artesanías a base de materiales renovables, maderas recicladas provenientes de puertas, pedazos de muebles y desperdicios de talleres de ebanistería que va encontrando en cualquier punto de la ciudad. “Mis trabajos reúnen en un proceso creativo junto a sensibilizar sobre la preservación de recursos naturales a través del arte, y contribuir con acciones que ayuden a dar solución a la problemática de la contaminación”, manifestó Correa, quien por su trabajo realizado a mano se evidencia su genuina identidad dominicana y caribeña.

¿Cómo empieza el día en la vida de Patricio Correa?

Me levanto a las 6:45 de la mañana, desayuno con una batida nutricional y me tomo mi pastilla para la presión, la cual tomo hace 22 años. Luego, miro que lleguen mis colaboradores, y comienzo a buscar formas, colores y combinaciones en todo lo que miro a mi alrededor, ya sea la cartera de mujer, el vestido de la marchanta, en fin todo lo que sea forma y color, lo cual luego utilizo para hacer mis obras. No dejo muchas cosas a cargo de otras personas, pues nunca se cómo va a terminar algo, todo es improvisado y creado en el momento como volcán creativo en erupción. Es una de las formas que puedo definir mi proceso de trabajo.

¿Cómo te describes?

Me describo como un ser humano en busca constante de crecimiento creativo y de amor. Me gustaría que la gente me vea como un niño jugando con masilla y con lápices de colores, haciendo una carretera de arena para luego usar carritos, haciendo casas con cajas de cartón, creando a cada instante, no solo para realizarme como ser humano, sino para buscar y atrapar el asombro y la emoción en todos aquellos que admiren mi trabajo, como cazar mariposas con mayas de ingenios en campos sembrados de ideas y regados con creatividad.

¿Dónde realizaste tus estudios?

Estudié durante dos años en una escuela laboral de artesanía en piel en mi juventud, luego hice una licenciatura en Publicidad y Comunicación en la universidad y, finalmente estudié Diseño de Modas cuando tuve una fábrica de trajes de baño durante 10 años. Después trabajé con tiendas de artesanías, por lo que mi experiencia fue enriquecida con esas prácticas hasta tal punto que me volví crítico de todo lo que vendía en mis tiendas. Creo que el contacto con todo aquello definió mi formación profesional dentro del arte.

¿Cuándo realizaste tu primera obra y de qué se trató?

Hace 4 años tuve la necesidad de crear algo diferente para una feria de artesanía, en la cual había participado, entonces vi como una inspiración con un pez Koi que se había vendido muy rápido, generado una buena impresión. Al mes siguiente, pensé que tenía que hacer peces de nuevo, pero esa vez fui al patio, recogí del piso un pedazo de tabla de palets y con intensión de niño hice varios cortes que definieron mi estilo hasta ahora. Procedí luego a pintar el cuerpo, la cabeza y la cola de maneras diferentes hasta lograr una combinación ecléctica que definió mi estilo hasta el día de hoy.

¿Cómo describes tu espacio de trabajo?

Lo describo como un gran desorden de pinceles y pinturas por todas partes. Aunque a veces no encuentro las cosas, siempre al final aparecen y se dejan usar de vez en cuando. Mi espacio es increíble, también en constante evolución, cada vez que me piden algo se transforma para lograr mis objetivos, no me puedo alejar ni trabajar fuera de él, me encanta, es mi hogar, pues vivo con mi bella familia aquí también. Uso el patio de mi casa convertido en un taller para realizar mis trabajos.

¿Qué tiempo dedicas a tu trabajo?

Debido a la gran demanda de mi trabajo, he tenido que, no sólo trabajar todos los días, sino hasta muy tarde, precedido por horas de descanso entre tiempo de trabajo. Pero cuando tengo que trabajar y estoy inspirado, las horas pasan muy rápido, además el proceso creativo lleva una gran cantidad de tiempo, muchas veces sin accionar, buscando ideas que conjuguen mi creatividad. En horas nocturnas es cuando más me concentro, creo que la noche y el silencio son los mejores compañeros para crear mis obras.

¿Sabes cómo se va a ver un pez antes de terminarlo?

Nunca se cómo terminará un pez, a menos que sea un encargo o una reproducción de otro que haya hecho antes. Pero eso pasa muy pocas veces, ya que una de mis cualidades es no repetir nunca un pez. A veces suelto un pez o varios por semanas, meses y hasta años, no puedo terminarlos, se me hace difícil acabarlos o simplemente no sé qué hacerles, hasta que un día los agarro de nuevo y los termino en un rato. Ese es el verdadero proceso creativo, no lo manejamos a él, sino que él nos maneja en algún momento, siempre que sea de corazón. Para mí, cada pez es inédito, es una obra de arte en todas sus dimensiones.

¿Cómo es el proceso creativo?

Busco maderas recicladas provenientes de puertas, pedazos de muebles y desperdicios de talleres de ebanistería que voy encontrando en cualquier punto de la ciudad. Luego los fumigo y la trato para que no se degraden más con el tiempo, entonces procedo a cortar la forma del pez que hago a mano alzada generalmente, sin moldes. Después corto esa línea, luego tallo y doy forma y volumen para lograr una personalidad única en cada uno de mis trabajos, los cuales son como hijos paridos desde el corazón. Mi trabajo es muy difícil y muy fácil a la vez, nadie puede ayudarme mucho, pues nunca se cómo voy a hacer un pez.

Primero comienzo por el cuerpo, luego el cuerpo me habla y me sugiere que hacerle a la cola y por último la cabeza será una consecuencia ecléctica de las otras dos partes en conjugación perfecta. Por último, los protejo con una resina para que pueda perdurar en el tiempo, dándole ese brillo cristal que define mi trabajo.

¿Qué buscas expresar a través de tus obras?

Mis trabajos reúnen un proceso creativo junto a sensibilizar sobre la preservación de los recursos naturales a través del arte, para dar un ejemplo de cómo cada persona puede contribuir con acciones que ayuden a dar solución a la problemática de la contaminación.

