A sus 10 años, Leonardo Díaz Suriel se interesó por el arte, pero es a partir de los once cuando empieza sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas Cornel Cándido Bidó Ventura de la Fuerza Áerea, donde en la actualidad es el encargado de la Escuela de Artes Plásticas. Durante su trayectoria profesional, el artista y docente ha participado en concursos como Pinta el Cacao Dominicano (CONACADO), Concurso de Arte Joven por los Valores, así como en numerosas exposiciones colectivas como la Primera Bienal de Arte Erótico en 2013, Biopsia, Ilusiones cromáticas y Homenaje a Rodríguez Abelardo Urdaneta realizadas 2014, entre otras. En 2018 se graduó de Artes Plásticas Mención Pintura en la UASD, donde obtuvo el lauro académico de Cum Laude.

¿Qué quieres transmitir a través de tus obras?

Nuestro discurso se enmarca en el fomento de los valores, principalmente a la mujer y un meta mensaje utilizando las habilidades mixtas y elementos extra pictóricos para hacer que la obra tenga un sentido creativo, decorativo y colorido. El concepto de la misma es para hacer consciencia realzando la delicadeza y belleza de la mujer dominicana que hoy en día es tan sufrida. Con esto, lo que perseguimos es darle importancia a lo bella y frágil que son, hacer consciencia sobre el valor que posee y con este estilo, pues crear el escenario idóneo para hacer el llamado a nuestra sociedad. Buscamos además, crear conciencia social sobre algunos males de nuestra sociedad que aquejan nuestra nación, rescatar los valores para crea soluciones y no pintar lo que ya sabemos que está sucediendo.



¿Cómo fue tu acercamiento al mundo del arte?

A la edad de 10 años mi madre me estimuló con un garabato que hice y con inscribirme en la Escuela de Artes Plásticas en los años 2000, cuando el maestro Cándido Bidó estaba al frente de la misma y en lo adelante todo fue un viaje divertido e incansable.



¿Qué te mueve como artista?

Me mueve la pasión de expresar lo que siento, como lo siento y también con la contribución del desarrollo cultural en mis estudiantes.



¿Qué piensas sobre el arte contemporáneo en nuestro país?

El arte contemporáneo es un movimiento más del tipo libre y rebelde, donde ya no nos basamos en lo estético objetivo. La subjetividad en el arte es lo que marca el desprendimiento del academicismo y es lo que está en voga, partiendo de los pensamientos de Aristóteles donde la estética tiene su belleza dentro de lo feo, fuera de lo funcional, y de Pablo Picasso que también fue un revolucionario que con su estilo volcó totalmente la manera de apreciar una obra de arte desde un sentido más crítico y conceptual.



¿Cuál debe ser la actitud de un artista ante la sociedad?

Considero que la actitud de un artista ante esta sociedad debe ser valiente y persistente en su mensaje o argumento visual y conceptual.



¿Qué se logra con la pintura a diferencia de otros medios?

Como dice mi maestro Amable Sterling, se logra provocar un estado de ánimo. El arte tiene el poder de cambiar el pensamiento de la persona y sirve hasta de terapéutico emocional.



La pintura es de las expresiones artísticas más antiguas, cómo entiendes que debe convivir con los nuevos medios?

A nuestro entender la pintura debe seguir siendo una forma de expresión de gran importancia, independientemente del avance de la tecnología. En estos tiempos, el arte es una de las expresiones que nos recuerda nuestra parte humana al ser mecánica su ejecución.



¿Qué tan importante es la técnica en una obra de arte?

La técnica tiene una de las más vitales importancias en la realización de una pintura, ya que la misma debe dar garantía de su permanencia en el tiempo, su ejecución y su conformación. Tiene la importancia que el artista pueda concebir en la dinamización de elementos pictóricos, extrapictóricos, creativos y permanentes en el tiempo.



¿Qué técnicas y paleta de colores utilizas mayormente en tus obras?

Mayormente utilizo colores acrílicos, neones y otros materiales extrapictóricos como las telas, caracoles, entre otros.



¿Se puede vivir del arte?

Claro que sí, solo hay que saber cómo proyectar las obras y estilo personal en los escenarios adecuados.



¿Crees que hay suficiente apoyo por parte de las autoridades en lo que respecta a los nuevos talentos?

Los nuevos talentos han tenido que reinventarse una y otra vez, ya que los mismos han tenido que alinearse con lo que está en la palestra. Fuera de eso, pues tienen rumbo al fracaso debido al apoyo insuficiente por parte de nuestras instituciones y estancias que tienen parte en las artes visuales.



¿Cómo esperas ser recordado?

En el futuro espero ser recordado como fiel a nuestros ideales artísticos, docentes y humanos. l

