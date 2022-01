“El arte es clave en el desarrollo íntegro y sensible del ser humano”

Augusto Batlle es un artista plástico santiaguero, cuya mayor pasión es pintar y manifestar a través del arte el compromiso con la realidad que observa y expresa en sus obras. “Es por eso que disfruto poder enfrentarme a nuevos retos de manera continua”, expresa. Su estilo se ubica en el expresionismo abstracto, pues un aspecto relevante de su pintura es el cuestionamiento sobre la espiritualidad en el hombre, la historia, el pensamiento profundo y la búsqueda del ser en el caos y en sus adentros. “En mis trabajos prefiero el empleo de los colores primarios, de ahí que las formas y la luz jueguen un papel importante, ya que estas hacen aflorar la intención que busco plasmar”, indicó Batlle, quien es egresado de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón en Artes Plásticas, y de Pintura y Dibujo en la Parsons School of Design The New School en Neva York.

¿Cómo defines al arte en la actualidad y qué transformaciones o cambios se han dado con el pasar de los años?

El arte actual no está sujeto a formas únicas de expresión, más bien es multifacético e innovador constante. De ahí que los artistas incursionen en la experimentación con nuevos temas, materiales, técnicas y procesos, siendo capaces de reflejar aspectos sociales y tecnológicos. Los artistas son llamados a cuestionar valores y situaciones cruciales de la sociedad. La temática del arte actual ha variado al pasar de los años, las técnicas también, aunque vale destacar que persisten algunas constantes en el enfoque del clasicismo y ciertos mitos recurrentes. Por ejemplo, un mundo paradisíaco frente a otro industrializado. La utopía de un paraíso en la tierra.

¿Cuál consideras que es el mejor arte, el antiguo o el moderno?

El arte es amplio y responde a circunstancias históricas sujetas a modos de mirar y comprender la realidad en una determinada época. Por ejemplo, el arte clásico es realista busca provocar un efecto prácticamente fotográfico, mientras que el moderno presenta una abstracción de la realidad. Ambos artes tienen su valor en su contexto social, político y cultura, pero sobre todo constituyen la historia de la humanidad.

¿Cubre el arte una necesidad básica en la vida de los seres humanos?

El arte es equilibrio, crea un balance entre realidad y espíritu, contribuyendo al desarrollo y armonía emocional de los sujetos. El arte es clave en el desarrollo íntegro y sensible del ser humano, pues con la actividad artística no solo se logra identificar emociones, sino que es partícipe de las experiencias de otros, y esto es aprendizaje.

¿Son necesarios los críticos de arte para valorar una pieza?

Los críticos de arte ejercen una función en el análisis e interpretación del arte, dando a conocer con su voz de experto al artista y su obra. Sobre todo, la mirada del crítico provoca el interés en la obra, pues con sus juicios muestra la forma de ver el mundo, las modificaciones, procesos del artista y su acercamiento con la realidad. El crítico influye en la manera de acercarse al arte, de percibirlo, asimilarlo e interpretarlo y, aún más en el mercadeo de la obra artística. Sin embargo, hay fallas en la crítica cuando se hace frívola y superficial, eso va en desmedro de un mayor conocimiento y apreciación de la obra. Sin la crítica seria del arte se cae en el comercio banal, en el decorado de una pared.

¿Es el arte totalmente subjetivo?

La subjetividad en el arte no es totalmente pura, no nace completamente del yo, porque en ella han intervenido visiones ajenas y personales. La subjetividad al final se encarga de moldear nuestra visión del mundo y el artista tiene el poder de transmitir su impresión de la realidad.

¿Qué deja a cada obra que terminas?

Me deja mi visión de determinada realidad, lo que me ha afectado de ella o bien lo que considero pertinente destacar de la misma. Otras veces, denotar el aspecto crucial, la realidad... En fin, cada cuadro me brinda una respuesta distinta.

¿Qué opinas del mercado del arte?

El mercado del arte en la actualidad está marcado por la tendencia del momento: un arte comercial ligado al decorado y al artista de moda. Visto de ese modo, la obra de arte está sometida a un mercado cualquiera con unos usuarios al que no todos los artistas tienen acceso. Y a esto se le suma una manipulación especulativa de los precios y prestigios de las obras.

¿El mercado orienta la creación?

Cuando el artista no tiene una clara convicción y valoración de su arte, suele hacerse complaciente al gusto del mercado. En cambio, si sabe lo que busca y quiere, permanece con sus propias búsquedas.

¿Qué papel le concedes al arte en nuestra sociedad?

El arte tiene un rol fundamental en la sociedad como es el de formar a las personas, dándoles la oportunidad de tener una visión más amplia y con mayor riqueza del mundo y de la cultura en general. El arte transforma, ya sea al artista quien lo utiliza como medio de expresión de sus emociones, o al espectador que lo ve y recibe como público. Y es este último, el que se ve directamente afectado por las obras artísticas, ya que cada pieza posee la particularidad de dejar algo en quien lo presencia.

¿Cómo ves la creciente participación de la mujer dentro de las artes?

La considero importante, ya que en el pasado la mujer era invisible, otras veces cosificada producto de la cultura, la religión, la educación y la sociedad que frenaban su participación, por lo que le ha tocado duro ir erradicando esta invisibilidad. El papel de la mujer en el arte es relevante, ya no tiene por qué esconderse tras un seudónimo, su voz y arte cuentan y sus valiosos aportes sirven de avance al arte.

¿Cómo consideras que debe ser el papel de un artista ante la sociedad?

El papel del artista es ser puente de comunicación entre la realidad o la vida en general y los mensajes que por medio de su creación artística lleva al espectador. El artista es comunicación no solo de emociones, sino de mensajes que despierten la conciencia y sensibilidad del hombre.

¿En qué proyectos estas sumergido en la actualidad?

Estoy realizando nuevas obras y me mantengo activo en exposiciones virtuales dirigidas por la Fundación Artelatam con sede en Nueva York. Actualmente formó parte de un grupo de artistas que exponen sus obras en una muestra virtual internacional en Francia, y en este 2022 estaré exponiendo para una galería de Francia.

Consideración

El arte es amplio y responde a circunstancias históricas sujetas a modos de mirar y comprender la realidad en una determinada época”.

Opinión

Los críticos de arte ejercen una función en el análisis e interpretación del arte, dando a conocer con su voz de expertos al artista y su obra”.