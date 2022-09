El encuentro inicial de Eddy Almonte con la expresión artística fue en 1998, para entonces él visitaba el taller del pintor Nelson Batista en la calle Simón Bolívar. “El maestro fue quien me involucró en el mundo del arte. Cuando iba a su taller, me quedaba mirando cuando pintaba, recuerdo que siempre le decía que quería pintar, entonces me tenía como su ayudante”, recordó Almonte. Asimismo, dijo que Batista vio su deseo y el potencial para las artes plásticas y el dibujo, entre otras cualidades artísticas. Considera que esa fue la base primordial en su carrera artística, porque él fue su primer maestro y mentor. Asimismo, agregó que la experiencia junto a Nelson Batista ha sido de gran impacto en su obra y lo ha ayudado a ser más creativo con sus obras.

¿En tu opinión, qué transformaciones o cambios se han dado en la escena del arte en los últimos años?

En mi opinión es que se les está dando más oportunidad a los jóvenes, se han hecho más más galerías y más escenarios para el arte, donde los artistas tienen la facilidad de exponer sus pinturas. Ahora mismo, para exponer sus obras no tiene que ser un artista consagrado, porque las transformaciones que ha recibido el arte son más abiertas, hay una mejor museografía, han puesto más luz donde se exponen las obras.



¿Creas pensando en un público en específico?

Elaboro mis obras sin pensar ni en un público ni en coleccionistas. Creo mis obras cuando me llega la idea a la mente, la voy armando hasta que la llevo de la idea, a la madurez y luego al lienzo. Nunca hago una obra pensando en un coleccionista, ni en galeristas, ni público en particular, ya que mis obras son la inspiración de lo que me llega en el momento, que luego plasmo en el lienzo.



¿Qué relación mantienes con otras expresiones de artes?

Mantengo un poco de relación con el cine, ya que ahí se necesitan artistas para pintar y decorar los escenarios que se utilizarán para las películas. He participado con mi pintura en la creación de escenarios para algunas películas. En varias ocasiones he sido artista invitado para decorar esos espacios.



¿Qué opinión te merece el mercado del arte?

Particularmente considero que el mercado debería darle más valor a las obras de los artistas y ser mejor pagadas. Una obra conlleva inversión, tiempo, dedicación y sacrificio, cualidades que no tienen precio. El mercado del arte debería valorar el sacrificio que hace un artista al hacer una obra, la energía que invierte, entonces ellos quieren que las obras se las den a precio de regalo.



¿El mercado orienta la creación?

El mercado no orienta a la creación, sino que esclaviza como artista. Pasas de ser artista a convertirte en un pintor que pintar lo que se vende en el mercado. Te haces esclavo pintando los trabajos que ellos quieren vender, y eso no le permite al artista hacer sus propias creaciones.



¿Qué papel le concedes al arte en nuestra sociedad actual?

Considero que se debería hacer un arte que proyecte mensajes a la población, que inste a una mejor sociedad, que la transforme, porque el arte y la cultura transforman una nación y educan. Ese es el papel que se le debe conceder al arte en nuestra sociedad actual, la cual esta falta de culturización, de conocimiento previo de la cultura y del arte.



¿Qué elemento es la base para el contenido de tus cuadros?

El elemento base es la imaginación. Luego está el lápiz y la hoja de maquinilla que es donde plasmo la idea, después, procedo a dibujar lo que tengo en mi mente. A veces hasta escribo las ideas para el contenido de mi cuadros. En resumen, una hoja de maquinilla y un lápiz son parte del contenido de mi obra.



¿Qué te atrapa como tema?

Me atrapa la sociedad, lo que está pasando tanto a nivel nacional como internacional. Me atrapa lo que sucede en el mundo entero, es algo que me llama la atención, porque una obra de arte debe transmitir un mensaje claro y preciso.



¿Como ves la pintura en la actualidad?

Actualmente hay muy buenas pinturas y muy bueno artistas, pero también muchos trabajos que necesitan transmitir un mensaje, un conocimiento previo de lo que es una obra de arte. Ahora mismo vemos obras que no se sabe si son pinturas o no, a cualquier cosa le llaman obra de arte. Entiendo que no se debe perder la esencia de lo que es una pintura y los elementos que debe tener.



¿Qué te mueve como artista?

Me mueve la pintura, el dibujo, la docencia… Soy profesor de Bellas Artes y eso también me mueve como artista. Aunque no soy músico, me gusta el violín, todas las expresiones del arte, pero lo que más me mueve es la pintura y el dibujo.



¿Recuerdas tu primera obra, qué era, qué expresaba?

Mi primera obra fue un flamboyán, el cual regalé en ese tiempo. La persona a quien se lo regalé me mandó una foto, la cual tengo guardada y también publicada en las redes sociales. Esa obra significa mucho para mí, es como una reliquia, esa fue mi primera expresión artística en el año 2000 cuando me inicié en el arte.



¿Si tus obras hablaran qué dirían?

Si ellas hablaran pedirían que se haga una obra de arte con criterio, con calidad, que transmita un mensaje, que los artistas sean más unidos y que el arte se siga difundiendo no solo a nivel nacional, sino también de manera internacional. También mis obras pedirían que en cada rincón del país se hablara de arte, que se eduque a la nación sobre lo que es un artista, porque carecemos de eso en esta sociedad y además tenemos una percepción errónea de los artistas.