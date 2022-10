Email it

(Décima cibaeña)

Ei yanki Aaron Judge rompió

Ei récoi de Babe Ruth

Fue en Niu Yoi, no en Perú

Donde la bola sacó

Con Roger Maris empató

Loj sesentiún tablazo

Le queda muy coito plazo

Para dejailo pa’trá

Uno solito nomá

Nadie duda de su mazo.

Otroj pasán los setenta

En la Liga Nacionai

De eso no se puede hablai

Puej a los fan decontenta

Creen que fue fraudulenta

Por el uso de basura

Que rompió to la heimosura

Así como la elegancia

Pue consumí esa sutancia

Fue una tremenda locura.