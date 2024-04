(Décima cibaeña)

Ei vicio de apotai

E ma fueite quiuna yunta

Ei jugadoi cree que apunta

Pero éi ta para mancai

Sea dado o vironai

Como le pasó a Mizuhara

Que ya su buey no le ara

Poi su tremenda ambición

Comerá su molondrón

Y peje sin aicaparra.

Con carita e saitiadoi

Se aprovechó dei famoso

Decente y hata buenmozo

Que le hizo ei gran favoi

Y hata le quitó el oloi

Pero eso no bastó

El ingrato traicionó

Y así se quedó encuerao

Con un vajo a bacalao

Que lo Dodger no aguantó.