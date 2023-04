(Décima cibaeña)

Lo han dejao afueriao

A Ramoncito Aibuiqueique

¡Vaya a frei yaniqueque!

Tiene uté cable averiao

Uté ta aqui pa’ mandao

Y no pa’ querei mandai

Póngase uté en su lugai

Ete paitido e modeino

Ecríbalo en su cuadeino

No se le vaya a oividai.

Con cara de Tara Bulba

Y sonrisa e Mona Lisa

Ramoncito ta que pisa

Sobre huevo o sobre uva

Quisiera preparai su tuiba

Y gritai que saigan to

No asuta su tira po

Ni con Guido y su tendencia

Se le acaba su paciencia

No funciona su complot.