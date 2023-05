Email it

(Décima cibaeña)

Agarrán a Bobolé

Puallá, lejo en la frontera

Éi va preso aunque no quiera

A caballo o en cienpié

Yo no lo vi, ni uté

Pero dice que etá sano

Goido como um marrano

Y dipueto a declarai

A Miriam en su lugai

Poi si se le va la mano.

Bobolé ya confesó

Que en la Frontera hay mafia

No e pejecito o tilapia

Son pejezote, eplicó

“Mucho jefe tengo yo

Pa cobrai poi cada cruce

Sea ocuridá o en luce

Pero cigarrillo e lo mio

Ei cruce pa mi ej un lio

Cuaiquiera se va de bruce”.