(Décima cibaeña)

Bori no vueive má

A su pueto e jefe inglé

Le cogió ei guto ai café

Colao aquí en Samaná

Payaso no será jamá

Aunque lleve su peinao

Se cansó de tai mojao

Y dei jueguito en Ucrania

Hay que sabeise laj maña

Mejoi se queda alejao.

Liz Truss no dio pie con bola

Con su carita e muñeca

Ai finai le faitó tueica

Pa’ arreglai esa vitrola

Le sacán pie y la deján sola

Cuando dijo toy sin ga

No sé tocai yo en FA

Prefiero ei papei de Chucky

Pongan a otro de Jockey

Que toque en eta enrramá.