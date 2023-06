(Décima cibaeña)

Dice la univeisidá

Que su título e muy faiso

No fue ni un año ni un maizo

Su “eminencia” no e veidá

No tuvo en aula ni en UA (UASD)

Pero ej epeita en dai muela

No sabe lo quej ecuela

Pue solo sabe resai

Con eso puede engañai

A cuaiquiera con su abuela.

Su nombre, ¿casualidá?

Ej iguai que otra doitora

Ella repite cuai lora

De su epecialidá

Título que no valen na

Pero ella e patora, cuidao

Con oracione y melao

Sutituyó hata la ciencia

Juega con la inteligencia

Que va del Ete ai Cibao.