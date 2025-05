(Décima cibaeña)

Poi la senda de Sankara

Llegó Ibrahim Traoré

Iguai que Thomas, burkiné

No muy lejo dei Sahara

Na que vei con ei poivo e Sara

Éi allá aimó un rebú

En la capitai Uadadugú

No quien sabei dei francé

Que privaba con “caché”

Y usó ei “progreso” e mampara.

Junto con Niger y Malí

Una alianza han foimao

Defensa poi to lo lao

No e lo mijmo que Haití

Tienen oso prieto allí

Y también tienen dragón

Pa’ metei miedo ai ladrón

Que vino con epejito

Ya no son tan pendejito

Etán ai pie dei cañón.