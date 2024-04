(Décima cibaeña)

Se aimó un peo en Ecuadoi

Puej allá preso cayó

Don Glas puallá se asiló

Para ecapai dei terroi

Iguai quen Ei Saivadoi

Noboa metió la pata

Usa su guaidia facha

Contra el Etado e Derecho

Le caerá piedra en su techo

Y bailará Glas guaracha.

Joige fue ei vice de Correa

Acechao poi Moreno

Un traidoi y come heno

Aunque a mí uté no me crea

Glas sí dio la pelea

Pa que vueiva ei correijmo

Sacai ei viejo fachimo

Que atenta a la Democracia

Lucha Juana y hata Chacha

Pa salí de aquei abijmo.