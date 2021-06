Leonte Torres -Choli

(Décima cibaeña)

Ei regidoi de Higüey

Ej una maica paí

Poi lo que dijo allí

Con sinceridá de buey

Éi ta ahí para cogei

Y lo declara a la franca

No e mandao poi potranca

¡E político! Grita Mateo

Gran dotoi en Macuteo

No lo ataja ni una tranca.

Ei Choli etá en la mira

De Doña Milagro Oití

Plato e Ética y ají

Que risa le da y no ira

Ei sabe que eso no gira

Y que no va pa’ ningún lao

Seguirá con su jalao

Bucará “cinco” millone

Pa’ Lui son ma tropezone

Que a su getión ha manchao.