(Décima cibaeña)

Irrita ai gobieino francé

Que Schiappa apareca en cuero

Lo publicó un embutero

Con un montaje a Marlén

Eso ni ello creen

Pue guerra no los sonrojan

Niño ai fuego elloj arrojan

Como en tiempo de Petain

A esta le dirán putain

Con otra frase que enlodan.

Privan muy en moralita

Al atacai eta mujei

Pero to la quieren vei

En cuerita y dejnudita

¡Que no use ni tanguita!

Reclaman etoj hipócrita

En nota siempre anónima

No salen de un can-can

Donde brindan con champán

O la ven poi fibra óitica.