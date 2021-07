(Décima cibaeña)

Ganó Catillo en Perú

La silla e la presidencia

Éi ha tenido paciencia

Poique le aimán un rebú

Poi pobre y poi sombrerú

Lo querían engañai

No taban por entregai

Ei mando que se ganó

Keiko manipuló

Y no valió ei pataliai.

No pudo entrai Catillo

Como Pedro poi su casa

Eperaron en la plaza

Sentao y con un palillo

Contaban voto en platillo

Tratando de encontrai

Voto donde no hay

Paque Keiko ganara

No le sirvió la jugada

Y Pedro pudo triunfai.