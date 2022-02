Quico Tabar

(Décima cibaeña)

Le han dao una tareíta

Ai jefe de la Lotería

Aunque ya eso se veía

No ej una cosa chiquita

Tiene que vei con bolita

Pue tiene que oiganizai

A to tiro y sin parai

El asunto de laj banca

En to ei paí y hata en Canca

¿Cambiará ese cainavai?

E bueno, dicen arriba

Tenei mucha lotería

Pa’que le de alegría

Eso también motiva

A pensai en laj botija

Ei jodío en su ilusión

Epera ei premio con son

Que crejcan loterías y banca

Gaten laj prietas y blanca

Pa’ llegá a sei ricachón.