(Décima cibaeña)

No cabe Ramiro Mato

En La Academia de Hitoria

Ete pueblo con memoria

Pudo ecribí un quintai

De libroj o de librito

Su manchita e trujillito

Nadie se la pue borrai.

Mukien le dijo que no

Fidelio y también Chaljub

Dice Yunén que e cojú

Cuando Minou denunció

“A Manolo éi fusiló”

Cordero Michel lo dijo

Aquí no se pieide el hilo

Ni que lo defienda un coro

Soto, Morfa, como loro

Y un gran paquete sin brillo.