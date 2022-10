(Décima cibaeña)

Tulsi sacó lo pie

Dei paitido de loj burro

Demócrata línea mulo

Para cantai como é

Sin coro ni ñeñeñé

Contra Biden eplotó

Aquí no me quedo yo

Yo no apoyo eta guerra

Mucho meno en otra tierra

¿Tantoj mueito no bajtó?

Dice Tulsi, “aquí hay negocio”

De loj fabricante de aima

Con billete e que ello ensaiman

A to loj dueños y loj socio

Metío en ese consoicio

Con el odio de ingrediente

Le agregan un epediente

Conocido como ga

Ella prefiere la paz

Sin que le rompan un diente.