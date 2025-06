(Décima cibaeña)

Una fábrica de fama

Noj dio la modeinidá

Matan hata su papá

En su jaidín o en su cama

Ete le aimó su trama

Pa’ Melissa eliminai

Con fusiles y puñai

Y locura e fanatijmo

En ei fondo, pendejijmo

Y toinillo que apretai.

Lo llaman “ei rotro dei mai”

Y también “el evangélico”

No tiene cara de angélico

Y con to quiere acabai

Setenta demócrata quería matai

Según su lita decía

No era para lotería

Eran billete de ida

Éi sellaba depedida

Y el otro desaparecía.