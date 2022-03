Vladimir Zelenski

(Décima cibaeña)

Zelenki pide cacao

Aunque se aimó hata lo diente

Anuló acueido vigente

Ahora ta aiborotao

Juega con candela y asao

Con loj cañone de Otán

No ecuchó ai sacritán

Haciéndose ei guapetón

Ta bailando un merengón

Como lo hizo Petán.

Loj cohete de la Otán

Llegaron hasta allá en Ucrania

Me lo dijo a mi Betania

Que conoce bien su plan

No es fabriquita de pan

Tampoco un jaidín de rosa

E pa jodei a la osa

Al oso y a suj osito

Que no se creen ei cuentico

Dicen que ej engañosa.