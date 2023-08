Juramentación en medio de disturbios y crisis social

El doctor Joaquín Balaguer inició su tercer mandato gubernamental junto al licenciado Carlos Rafael Goico Morales el 16 de agosto de 1974, como Presidente y vicepresidente constitucionales para el periodo 1974-1978.



Con motivo de la importancia del 16 de agosto en el contexto político dominicano, en un trabajo especial recordaremos en la Zona Retro de esta semana la ceremonia de juramentación del Presidente Joaquín Balaguer en su tercer mandato. Dicha ceremonia tuvo lugar en medio de una aguda crisis social y violenta que afectaba a Santo Domingo.



Elegidos



Postulados por los partidos Reformista (PR) y Movimiento Nacional de la Juventud (MNJ) el doctor Joaquín Balaguer y el licenciado Carlos Rafael Goico Morales ganaron las elecciones celebradas el 16 de mayo del año 1974, en las cuales solo se enfrentaron a los candidatos del Partido Demócrata Popular, señores Luis Homero Lajara Burgos y Héctor Barón Goico.



En dicha ceremonia también se juramentarían los senadores, diputados, síndicos y regidores electos en los comicios de mayo.



Respaldado también por el Reformista y el MNJ, el señor Juan Estrella Rojas se juramentaría como síndico del Distrito Nacional durante la sesión.



Juramentación



Un total de 27 senadores y 91 diputados fueron juramentados en el acto oficial, dejando así instalado el nuevo Congreso Nacional de la República Dominicana.



El Partido Reformista (PR), fue el ganador de las votaciones generales del 16 de mayo, con un total de 23 senadores y 76 diputados.



En cuanto al Movimiento Nacional de la Juventud (MNJ), aliado del PR en las elecciones, obtuvo los cuatro restantes escaños de la Cámara Alta y once en la Cámara Baja. Las únicas curules de la oposición sumaban cinco en total, y estaban en la Cámara de Diputados.



Antecedentes políticos de Balaguer



El doctor Balaguer iniciaría así su tercer periodo de gobierno. Había llegado al poder en las elecciones del primero de junio de 1966. Postulado por la boleta del Reformista y otros grupos políticos, junto al licenciado Francisco Augusto Lora como vicepresidente. Balaguer y Lora juraron el primero de julio de 1966 en el primer régimen constitucional desde el derrocamiento del profesor Juan Bosch y Segundo Armado González Tamayo, en la madrugada del 25 de septiembre de 1963.



Dichos comicios fueron celebrados durante el gobierno del doctor Héctor García Godoy, al concluir el conflicto bélico iniciado el 24 de abril de 1965.



Balaguer y Lora vencieron la candidatura de Bosch y su aspirante a vicepresidente, señor Silvestre Antonio Guzmán Fernández, en las elecciones de junio de 1966, candidatura respaldada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



Para el año 1970 Balaguer se reeligió llevando a Goico Morales de candidato a la vicepresidencia. El licenciado Lora fue, en esa ocasión, su oponente, encabezando su Movimiento de Integración Democrática (MIDA).



Para los comicios de 1974, Balaguer prácticamente no tuvo oposición, pues la coalición Acuerdo de Santiago se había retirado días antes de la justa, alegando la no existencia de condiciones electorales. Dicha alianza estuvo encabezada por el Revolucionario Dominicano y el Quisqueyano Democrático.



Crisis social y violencia en la capital



La violencia había estremecido varios sectores de la capital dominicana. Once barrios de la zona céntrica paralizaron en gran medida sus actividades. El paro de labores se había iniciado desde muy tempranas horas en la mañana y finalizaría a las seis de la tarde.



Turbas armadas que se autodefinían como pro gobiernistas, ante la mirada despreocupada de las autoridades policiales y militares durante las primeras horas de la mañana se dedicaron a destrozar puertas de comercios que estaban cerrados.



Los hechos obligaron a las autoridades a enviar agentes mixtos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a patrullar la zona norte de Santo Domingo, portando armas largas. Numerosas unidades militares motorizadas recorrían las calles de la ciudad.



Los sectores donde se había efectuado la huelga son: San Carlos, Ciudad Nueva, San Juan Bosco, San Lázaro, Villa Francisca, San Miguel, Santa Bárbara, San Antón, Borojol, La Fuente y El Caliche.



Ciudadanos armados con revólveres, patas de cabra, tubos y otros objetos, que se decían que eran “rompe huelgas”, causaron numerosos destrozos en varios establecimientos comerciales de la ciudad.



Algunos comerciantes además de reportar daños a sus locales, manifestaron que habían robado artículos y dinero.



Más o menos, al mediodía, cesó el vandalismo, luego de que la Oficina de Información y Prensa del Palacio Nacional dijera que el Presidente Joaquín Balaguer había dado la orden de apresar a todo aquel que tratara de abrir negocios por la fuerza.



Algunos comerciantes que desoyeron el llamado a la huelga cerraron sus puertas en solidaridad, según dijeron sus encargados, con sus compañeros agredidos.



Maltrato a la prensa



Alrededor de 20 reporteros, entre fotógrafos y periodistas, fueron agredidos o perseguidos por los llamados “rompe huelgas” mientras cubrían las incidencias del paro.



La primera agresión contra miembros de la prensa ocurrió cuando un grupo de hombres que abrían comercios por la fuerza golpeó al reportero gráfico Máximo Nin, tras saquearle su cámara fotográfica.



Según informes se dio a conocer que el paro fue convocado por un comité clandestino. En las avenidas Mella y Duarte, principales vías comerciales de la parte alta de la ciudad, provocando un paro casi total.



Varios sujetos que rompían puertas de establecimientos situados en la avenida Duarte, entre la avenida Mella y la Calle Benito González, persiguieron a los reportaros Luis Paulino, de La Voz del Pueblo; Carlos Peña, del Noticiero Nacional; Ruddy González, Víctor Torrens y Junio Lora, de El Caribe.



Cuando Paulino y Lora iban a ser agredidos a palos, el luchador profesional Jack Veneno intervino, evitando el ataque y los subió a su carro. Mientras los fotógrafos González y Torrens pidieron protección a varios soldados apostados en la avenida Mella esquina Duarte.

Carlos Rafael Goico Morales. Joaquín Balaguer.

Respuesta de Balaguer ante crisis



La respuesta a estos disturbios fue una presencia militar y policial notable en las calles, con agentes armados patrullando la ciudad para mantener la seguridad. Se produjeron enfrentamientos entre las autoridades y los grupos armados que se autodenominaban “pro gobiernistas”, lo que generó tensiones y agitación en la sociedad.



En cuanto a algunos legisladores que fueron vistos por algunos lugares donde se estaban cometiendo disturbios, explicaron a los periodistas que su misión en ese momento era orientar a los civiles que llevaban palos, piedras y otros objetos contundentes para que no cometieran fechorías.



Se supo sin confirmación que algunos de los individuos recibieron dinero e insumos para actuar como contrahuelgistas.



Autoridades apresan



Fueron detenidos por patrullas del Ejército y de la Policía un número indeterminado de jóvenes residentes en las partes baja y central de Santo Domingo, acusados de promover una huelga que paralizó distintos sectores de la capital.



Los militares y policías portaban armas largas, y algunos de ellos ingresaron en viviendas para llevar a cabo detenciones sin la presencia de funcionarios judiciales.