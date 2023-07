Email it

La periodista, conferencista y escritora, Yajaira Antonio, realizó la puesta en circulación de su libro Hábitos Poderosos, 43 Lecciones para transformar tu vida en Casa Cuesta, en un acto abierto al público.

La escritora busca impactar en los ciudadanos con este material para hacerlos conscientes del poder transformador de los hábitos, una vez que reconozcan la importancia de identificarlos para trabajar en mejorar sus resultados, incluyendo hábitos saludables que les permitan alcanzar sus metas a corto y largo plazo.

“Uno de los principales objetivos de este libro es que las personas necesitan saber que ellos tienen todos los recursos internos para materializar sus sueños y emprendimientos, una vez que identifican cuáles son sus miedos, pensamientos limitantes y negativos para que empiecen a trabajarlos, tomando consciencia de sus hábitos”, indicó.

Antonio explicó que el libro está muy enfocado al área del emprendimiento y trata de guiar al lector para que comprendan que no existen límites, más que los que se impone uno mismo. “El éxito no se da de la noche a la mañana, pero si no empiezas, nunca sabrás donde comienza”.

La mesa de honor estuvo conformada por el director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado; la periodista y presidenta del Observatorio de Medios Digitales, Cristal Acevedo; el escritor de literatura, José Rafael Sosa; el director de la Biblioteca Juan Pablo Duarte del Banco Central, Elvis Soto y la coach de vida profesional, Claudia Peralta.

Entre sus invitados especiales, la directora de la Escuela de Artes y Comunicación de la Universidad Acción Pro Educación y Cultura (APEC), doctora Alicia Álvarez; en representación de la directora de la Carrera de Comunicación de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Cándida Díaz, la profesora, Ana Polanco; la directora de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Madre y Maestra (PUCMM), doctora Ana Bélgica Güichardo; la comunicadora, life coach y self management, Lolita Suárez; la productora y relacionadora pública, Marli Romero y el periodista y presidente de Ideas & Comunicaciones ( IDECOM), Osvaldo Soriano.

Al acto asistieron periodistas, amigos, familiares de la comunicadora, estudiantes y público en general.