Primer periódico en cambiar su formato de blanco y negro a full color

En ocasión de celebrarse el mañana domingo 14, el septuagésimo sexto (76) aniversario de este diario, compartimos algunas pinceladas de su historia.



La primera edición de elCaribe circuló el 14 de abril de 1948 y tenía ubicada sus instalaciones en la intersección de las calles El Conde y Las Damas, que correspondían a El Conde No.1, lugar donde operó por 27 años. Luego trasladó sus oficinas al edificio de dos plantas que ocupa hasta hoy, en la calle Doctor Defilló # 4, Urbanización Los Prados, donde inició sus operaciones el 20 de julio de 1975. A continuación presentamos unas reseñas biográficas de los primeros periodistas en trabajar en la sala de redacción de este diario, y de la primera y única mujer en ejercer el periodismo en esta sala de prensa.



Stanley Ross, periodista especializado en asuntos de AL y el Caribe



Stanley Ross fue el primer director de prensa de este diario, de origen norteamericano, quien ocupó el puesto desde el 14 de abril de 1948 hasta el 19 de septiembre de 1949. A su salida, esa posición permaneció sin directivo alguno por siete años y luego en 1956 fue ocupado por quien fuera el primer jefe de redacción, Rafael Herrera Cabral, que duró cuatro años en el cargo. En un documento que localizamos en nuestros archivos, sobre una breve reseña biográfica de Ross, explica que el profesional de la comunicación nació en la ciudad de Nueva York, el 13 de enero de 1914. Estudió en el City College y en la Universidad de Caracas, Venezuela, a principios de los años cuarenta. Fue corresponsal de The New York Time, de la agencia Associated Press, NBC y BBC, luego de haber renunciado como editor de “Long Beach Life”, en 1941. Entre los años 1955 a 1962 dirigió el periódico El Diario de Nueva York, el más influyente y de mayor tirada de la época para la comunidad hispana de esa ciudad, el cual sigue en circulación hasta la actualidad. Además de este oficio, Ross pasó al mundo de la publicidad y de las relaciones públicas, siendo miembro de la Asociación de Escritores Latinoamericanos y miembro del Consejo de Administración del Brooklyn Museum. Ross murió en septiembre de 1992, a la edad de 78 años.

Stanley Ross, primer director de prensa de este diario, ocupó el puesto desde el 14 de abril de 1948 hasta el 19 de septiembre de 1949.

Rafael Molina Morillo, uno de los primeros reporteros de este diario



Veterano periodista dominicano, abogado y diplomático. Sus comienzos en el mundo del periodismo se deben a recomendaciones de su profesor de literatura, Carlos Curiel, quien además era periodista, este lo presentó con el jefe de redacción de elCaribe, Rafael Herrera, luego de haberle mostrado una tira que don Molina y su amigo Rafael Gonzáles hacían. Para ese entonces, Rafael Molina contaba con 18 años de edad y cursaba el cuarto de bachillerato. Según documentos consultados en nuestros archivos, todo inició cuando Curiel vio una historieta que los jóvenes trabajaban y se interesó por ella y se la mostró a don Herrera, quien de inmediato pidió conocer a la persona que escribía la tira y así es como se conocen ambos personajes. Este destacado comunicador inició tomando un taller de entrenamiento sobre el periodismo moderno para la época, y eran unos 15 o 20 muchachos los que se formaban en redacción periodísticas, para luego ser elegidos los más sobresalientes, entre los cuales él calificó. Tuvo su apertura en arte y espectáculo, de ahí fue pasando a diversas áreas del periodismo. Además, pasó a la mesa de corrección y a titulador. En 1953 obtiene una beca por el Instituto de Cultura Hispánica, para hacer una especialidad en Periodismo, en la Universidad Central de Madrid.



Cuando este periódico le fue devuelto a su propietario Germán E. Ornes, quien había adquirido sus acciones en 1954 y que le fue quitada por inconvenientes surgidos con Trujillo, le fueron devueltas en 1961, mismo año en que Molina Morilla pasa a ser director ejecutivo del periódico. Al mismo tiempo que desempeñaba este puesto, fundó el 15 de enero de 1962 la revista Ahora, meses después la compañía de Publicaciones Ahora, C por A. Así también las revistas Eva, Camerinos, Deportes, Mundos y Desconocidos. Más tarde fundó el vespertino El Nacional en septiembre de 1966. Su larga trayectoria en la comunicación le ha merecido un sinnúmero de premios y distinciones, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo 2010. Fue miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, presidente de la Comisión Legal de la SIP, además, miembro del Instituto Internacional de la Prensa (IPI). En mayo de 1979 el sobresaliente intelectual anunció la venta de sus medios de comunicación y su retiro del mismo en mayo de 1979, varios meses después, en febrero de 1980 fue designado mediante decreto No.1571 Embajador en Jefe de la Misión Permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas, por el presidente Antonio Guzmán.



Al año siguiente, en marzo de 1981 fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en Washington. Este defensor de la libertad de prensa, murió el 2 de abril del 2017.

María Ugarte, primera mujer en ejercer el periodismo en el país

En esta foto vemos a María Ugarte, en la posición que desempeñaba como directora del suplemento sabatino de este diario.

Doña María Ugarte, brillante periodista de origen español. nacida en tierras extranjeras, pero con un corazón dominicano. Ugarte llegó al país a principios de febrero de 1940 como refugiada de la guerra civil española. Al establecerse aquí, fue abriéndose puertas en el ámbito profesional por su amplía formación académica y realizó investigaciones históricas para don Julio Ortega Frier, rector de la Universidad de Santo Domingo. De ese trabajo descubrió importantes documentos de los archivos reales de Bayaguana y Monte Plata. Colaboró para el periódico La Nación entre (1944-1945), en donde preparaba “la página quinta”, la cual contenía trabajos históricos, de viajes, literatura, entre otros.

Esta intelectual de la comunicación ingresó a este diario en 1948 y su primer servicio en prensa fue cubrir un hecho en donde dos mujeres se mataron por celos. Solo permaneció los dos primeros años del periódico y renunció en 1950, al momento de su renuncia era ayudante del Jefe de redacción. Retornó 15 años después, en 1966, con la función de directora del Suplemento Sabatino, en esa posición realizó una loable labor de divulgación del patrimonio cultural dominicano, los cuales trataban de la restauración arquitectónica de la época de la colonia. Sus trabajos en ese sentido le hicieron merecer el Premio Pellerano Alfau 1974 para el mejor crítico o cronista cultural y asimismo, una mención especial de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al otorgársele a elCaribe el premio Mergenthaler 1975. Además, recibió los premios nacionales de turismo para periodistas, otorgados por la Dirección de Turismo, en los años, 1975, 1976, 1977 y 1978.



En abril de 1978 publicó el libro “Monumentos Coloniales”, a través del Voluntariado del Museo de las Casas Reales. Fue miembro de la Academia Dominicana de la Historia y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. En 1980 ganó el “Caonabo de Oro 1980”, en la categoría de periodismo, otorgado por la Asociación Dominicano de Periodistas y Escritores (ADPE). Y así se fueron sumándose cada vez más los galardones que recibía doña María, como es el caso del Club de Corresponsales de Prensa Extranjera, que la galardonó por “una serie de extensa de reportajes destinados a exaltar y preservar los valores históricos y culturales del patrimonio colonial de la antigua ciudad de Santo Domingo”, en octubre de 1984. Por decreto real, el 24 de junio de 1986, el Rey Juan Carlos de España le concedió la Orden del Mérito Civil en el grado de Comendador. Así también fue reconocida por el gobierno de Joaquín Balaguer, con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero, mediante el decreto expedido el 27 de marzo de 1990. Doña María laboró para este medio hasta su jubilación en 1998 y murió el 4 de marzo del 2011.