Los nombres de Juan Tomás Díaz, Antonio y Rafael de la Maza, Huáscar Tejada Reina, Pedro Livio Cedeño y Armando García Guerrero dominaron las portadas de todos los periódicos de circulación nacional durante la primera semana de junio, tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo

La llegada del final de mayo y el inicio de junio, un mes que simboliza la valentía patriótica y el heroísmo marcando el fin de la dictadura trujillista y el comienzo de la libertad democrática, la Zona Retro presenta en esta ocasión un recuento de las publicaciones realizadas durante la primera semana de junio por el periódico El Caribe.



Balaguer informa caída del tirano



El Presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, emitió una proclama al pueblo la mañana del primero de junio de 1961, anunciando que la noche anterior, el 30 de mayo, había sido asesinado el Generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo, quien en ese momento también era conocido como el benefactor de la patria o padre de la patria nueva.



“Por Trujillo y por la Patria, pido a todos la colaboración y la conducta austera de que debemos dar prueba en esta hora suprema”, agregó el mandatario haciendo alusión al deber cívico que tienen los dominicanos de permanecer unidos en tiempos difíciles.



La proclama se publicó en la portada del periódico El Caribe, con fecha del 1 de junio de 1961.



Luto nacional



El mismo primero de junio, mediante el Decreto 6722, el Presidente Balaguer declara nueve días de luto nacional por la muerte de quien, según él, “dignificó con su ejemplar patriotismo y engrandeció con sus obras imperecederas la República Dominicana”.



En ese sentido, señaló que la muerte del Generalísimo doctor Trujillo era motivo de honda consternación pública y que había sumido un profundo sentimiento de pesar en la conciencia ciudadana.



El documento constaba de 2 artículos. En el primero se ordenaba el duelo nacional especificando el motivo, mientras que en el segundo se encargaba a las Secretarías de Estado de las Fuerzas Armadas, de Interior y Cultos, y de Relaciones Exteriores la ejecución de la medida.



Fuerzas Armadas detalla crimen a la prensa



Para el siguiente día, 2 de junio, las Fuerzas Armadas (FA), mediante un comunicado oficial suministran a la prensa detalles del asesinato del tirano.



Según los informes, el Generalísimo había sido asesinado por un grupo que llevaba más de tres meses planeando el atentado. Estos conspiradores habían esperado a que saliera hacia su finca en Fundación, en San Cristóbal, su ciudad natal.



Las informaciones indicaron que uno de los conspiradores fue el ex general de brigada Juan Tomás Díaz. Según los relatos del chofer del Generalísimo Trujillo, capitán Zacarías de la Cruz, quien resultó herido en el intercambio de disparos, Trujillo acostumbraba a vestirse de militar.



“Todas las noches visitaba a su señora madre, doña Julia Molina Viuda de Trujillo, muy cerca de la casa donde residía Modesto E. Díaz, hermano del ex general de brigada, Juan Tomas, reconocido como conspirador del asesinato” agregó en su declaración verbal el chofer.



Emboscada



“La noche del 30 tan pronto estos notaron que el Generalísimo iba trajeado de militar y habiendo planeado el atentado desde hace meses atrás, se dispusieron a ejecutarlo” dijo el conductor.



En este contexto, continuó explicando que en el cruce de la autopista con la carretera Sánchez se ubicaba un vehículo que debía seguir al Generalísimo. Otros dos vehículos se le detendrían por delante, mientras que desde el vehículo que lo seguía se abriría fuego contra él, al igual que algunas personas apostadas en la orilla derecha de la carretera. Este ataque se llevó a cabo utilizando ametralladoras. En esta situación, el chofer intentó dar la vuelta, pero le bloquearon la salida y, según sus palabras, el Generalísimo le dijo: “Estoy herido, paremos a pelear”.



Fue en ese momento cuando el Generalísimo sacó su revólver y comenzó el intercambio de disparos, en el cual resultó muerto y el chofer herido. Sin embargo, momentos antes de quedar inconsciente, el chofer vio caer mortalmente herido al Generalísimo.



Durante la balacera resultó herido uno de los asaltantes, y se presumió que otro también estaba herido.



Crimen se tramaba hace meses



De acuerdo con una publicación en el periódico El Caribe, el atentado fue planeado desde hacía más de tres meses y entre los conspiradores figuró el ex general de brigada Juan Tomás Díaz. Estas informaciones fueron ofrecidas al diario mediante un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas, quienes estaban a cargo de la investigación del hecho.



Los conspiradores, según el comunicado, sabían la rutina del generalísimo Trujillo para visitar su madre, cerca de la residencia de Modesto E. Díaz, hermano del ex general Juan Tomas Díaz. Al tanto de estas circunstancias, interceptaron el automóvil en que viajaba en el cruce de la autopista Ciudad Trujillo-San Cristóbal con la carretera Sánchez, en cuyas orillas se apostaron armados con ametralladoras.



Acusados, difusión en la prensa nacional



Los señalados como conspiradores fueron Huáscar Antonio Tejeda Pimentel, Pedro Livio Cedeño, primer teniente Amado García Guerrero, ingeniero Roberto Pastoriza (Fifi), Antonio de la Maza Vásquez, Salvador Estrella y Antonio Imbert.



En esta línea, se publicó en los diferentes periódicos una foto con los rostros de estos hombres y varios títulos haciendo alusión a que son asesinos y que estaban prófugos de la justicia.



Miles desfilan en el último adiós



Los restos del generalísimo estuvieron en el Palacio Nacional desde las 5:55 hasta las 8 de la mañana, cuando se trasladaron a San Cristóbal, donde fueron inhumados.



Millares de personas de todas las clases sociales desfilaron ante el féretro con los restos del estadista, la esposa se mantuvo junto al ataúd todo el tiempo. También estuvieron presentes el jefe de Estado, doctor Joaquín Balaguer; el generalísimo Héctor B. Trujillo Molina, y otros miembros de la presente familia en duelo. Los restos perecían dentro de un ataúd de bronce cubierto por la bandera nacional.



Una compañía de la Guardia Presidencial, comandada por el primer teniente Cristóbal Díaz Tejada, rindió honores, y la banda de música toco el himno Nacional. Las tropas tenían un velillo negro en el brazo izquierdo. Se encargaron del traslado del cuerpo desde Ciudad Trujillo hasta San Cristóbal.

Crean Estado Mayor conjunto de FA



Días después fue aprobado por las Cámaras Legislativas, en sesiones extraordinarias, y por separado, el proyecto de Ley emanado del Poder Ejecutivo en virtud del cual se crea el Estado Mayor General Conjunto de las Fuerzas Armadas.



El proyecto tenía como objetivo permitir que los servicios de Aire, Mar y Tierra se realizaran con la mayor eficiencia y coordinación posible. El Presidente, doctor Joaquín Balaguer, presentó el proyecto a través del presidente del Senado.



En la Cámara Alta fue exonerado de los trámites reglamentarios y fue aprobado en primera lectura en la sesión. En la Cámara de Diputados, el proyecto de ley pasó al orden del día en pleno derecho.