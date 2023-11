Distinguió a la República Dominicana con el primer triunfo en el certamen de belleza “Miss Mundo”, en su trigésimosegunda edición. La estudiante de arquitectura de 23 años ganó el título entre 67 naciones participantes

Apropósito de la celebración de la septuagésima segunda (72ª) edición del Miss Universo este sábado 18 de noviembre de 2023, donde se elige la “mujer más bella del universo”, y en el cual Amelia Vega obtuvo la corona en el año 2003, siendo la unica dominicana hasta ahora en ganar dicho certamen, la Zona Retro de esta semana rememora la primera corona internacional otorgada a una reina de belleza dominicana en el año 1982, cuando Mariasela Álvarez llevó la victoria al país en el certamen de Miss Mundo.



La Gran Noche



En el año 1982, en el prestigioso Albert Hall de Londres, se llevó a cabo la trigésimosegunda (XXXII) edición del certamen de belleza internacional “Miss Mundo”. La joven estudiante de arquitectura de la República Dominicana, Mariasela Álvarez Lebrón, se alzó con la corona, marcando un hito histórico para su país.



Con tan solo 23 años, Mariasela conquistó a los jueces y a la audiencia entre 67 naciones participantes. Su elegancia, porte y distinción la destacaron entre las finalistas, dejando una huella imborrable en la historia del certamen.



La ceremonia, que se llevó a cabo en el majestuoso Albert Hall, contó con la participación de representantes de todo el mundo. La belleza dominicana brilló con luz propia, destacándose no solo por su presencia escénica, sino también por su inteligencia y gracia.



La victoria de Mariasela Álvarez Lebrón marcó el primer triunfo de la República Dominicana en el “Miss Mundo”. Su estatura elevada, ojos pardos y carisma la convirtieron en una embajadora de la belleza dominicana ante el mundo.



Al ser nombrada ganadora del certamen la joven dominicana hizo un gesto de sorpresa. “Cuando lo oí, me sentí maravillosamente. Toda esta publicidad será magnifica para mi país”, dijo. “Nunca esperé ser coronada. Cuando todo empezó, esperé conseguir un lugar entre las finalistas, pero no ser coronada” resaltó.



Breve comparación con la reina saliente



La ganadora se asemejaba físicamente a la reina del año anterior, Pilín León, de Venezuela, por su esbelta figura y cabello castaño. Comentó a los periodistas. “Me dijeron que me parezco a ella, pero no me lo creo”.



Premios y ganadoras



Los premios otorgados a Mariasela fueron más allá del título. Recibió 5,000 libras esterlinas, equivalente a 8,000 dólares, un contrato como modelo con un ingreso garantizado de 25,000 libras (40,000 dólares) por un año y la oportunidad de realizar una prueba cinematográfica, gracias al acuerdo con Dodi Fayed, productor ejecutivo de la galardonada película “Chariots of Fire”.



Miss Finlandia y Miss Gran Bretaña también fueron reconocidas con premios en efectivo, pero la noche fue definitivamente dominicana. La victoria de Mariasela no solo fue una celebración personal sino un motivo de orgullo para su país.



Logros camino al Miss Mundo



El camino hacia el título comenzó en el Primer Festival de la Belleza, celebrado en el Teatro Nacional, en la República Dominicana. Allí, en una noche mágica el 25 de septiembre, Mariasela fue seleccionada para representar a la República Dominicana en el “Miss Mundo”, demostrando su elegancia y destreza ante un público local que la aclamó.



En aquel entonces, Mariasela Álvarez Lebrón, nacida en Santo Domingo, tenía 22 años y estudiaba arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Además de su belleza, su habilidad lingüística era destacada, ya que hablaba inglés, francés, italiano y español.



La guitarra y el canto eran sus pasatiempos favoritos, y expresó su deseo de participar en teatro moderno y clásico, así como obtener un postgrado en arquitectura. Definió el éxito como alcanzar sus metas y sentirse realizada, destacando a su madre como la persona a la que más admiraba.



Junto a Mariasela Álvarez Lebrón, el Primer Festival de la Belleza también eligió a las representantes nacionales para los concursos Miss Maja y Señorita Latinoamericana, consolidando una noche memorable en la historia de la belleza dominicana.



Como se percibe la reina



Al día siguiente de coronarse, la nueva Miss Mundo, Mariasela Álvarez Lebrón, asistió a un desayuno con periodistas y comentaba que su belleza provenía en su mayor parte del corazón.



“La Belleza no es solo externa. Tiene que ver más con el sentimiento en el corazón”, expresó la escultural joven de cabellos castaños en la rueda de prensa, tras su triunfo sobre las otras 67 concursantes en la trigésimosegunda edición de la competencia.



En este contexto, durante la conferencia de prensa, dijo que atribuía su éxito a la manera en que afrontaba la vida.



Álvarez Lebrón, para ese entonces había dicho ser aficionada de la gimnasia y el voleibol y que le gustaba el canto y el ballet.

Miss República Dominicana, Mariasela Álvarez Lebrón, mientras desfilaba en el Royal Albert Hall de Londres, instantes después de ser coronada como Miss Mundo 1982. Primer éxito de la República Dominicana en el concurso de belleza. La señorita República Dominicana, Mariasela Álvarez, luciendo su corona luego de ser elegida “ Miss Mundo 1982”, rodeada por Miss Finlandia, Sari Kaarina Aspholm y Della Frances Dolan, representante de Gran Bretaña. La dominicana Mariasela Álvarez, electa Miss Mundo 1982, mientras sostiene su corona al momento de ser coronada en Londres.

Reacción de su país y familia



Además, mencionó que su padre, quien ejercía como profesor de biología en la República Dominicana, lloraba de felicidad durante la conversación telefónica que tuvieron la noche de su victoria. Añadió que se llevó a cabo una celebración masiva con gente bailando en las calles, ya que ella era la primera representante de su país en ganar ese certamen de belleza.



Hoy, al recordar aquel año de triunfo y gracia, Mariasela Álvarez Lebrón sigue siendo un faro de inspiración para las nuevas generaciones, demostrando que la elegancia, la inteligencia y el talento pueden abrir puertas y conquistar corazones en cualquier escenario del mundo.