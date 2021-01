Arañas "invaden" habitación de una niña australiana

Una madre residente en la ciudad australiana de Sídney, se vio sorprendida al descubrir que la habitación en la que duerme su pequeña hija había sido "invadida" por una enorme cantidad de arañas.

Según cuenta la mujer en un video, en un principio creyó que la situación no era tan grave y solo se trataba de unas 50 o 60 arañas. Sin embargo, al observar otra de las esquinas de la habitación, se percató de la magnitud de real "de la invasión".

El video, que se ha vuelto viral en redes sociales esta semana, ha sido tildado de "terrorífico" y "horripilante" por algunos internautas, mientras que, para otros, la escena es digna de una película de terror. Asimismo, hubo quien comentó que de presenciar algo similar, "moriría de un infarto".

Se cree que las arañas pertenecen a la especie huntsman, la cual no representa ningún peligro para los humanos. Sin embargo, debido a su tamaño, apariencia y extraordinaria velocidad, suelen ser temidas por los pobladores de Australia.

"Should we burn the house down?"

A mother in Australia found in her daughter's room what can only be described as too many spiders. https://t.co/i7Rrb8xcMg pic.twitter.com/sUka3I5exf

— ABC News (@ABC) January 29, 2021