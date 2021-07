La plataforma Mighty, que permite a los menores crear sus propias 'tiendas' para vender productos, ha aumentado el número de usuarios hasta 3.000 desde que su lanzamiento hace un año, dijo a TechCrunch el cofundador de la compañía, Ben Goldhirsh.

Según el empresario, que ahora vive en Costa Rica, tuvo la idea de abrir el servicio después de intentar en vano que sus dos hijas siguieran cursos de matemáticas en línea. "Ellas estaban como: 'Vete a la mierda, papá. Acabamos de terminar la escuela ¿y ahora vas a hacer que vayamos de nuevo?''", cuenta Goldhirsh.

Después de que los servicios como Khan Academy no dieran resultado, propuso a las niñas vender los brazaletes que habían hecho en casa. La necesidad de contar el dinero y crear planes de negocios interesó a las menores, y entonces amigos de Goldhirsh comenzaron a pedirle que ayudara a sus hijos con ese "aprendizaje basado en proyectos".

De momento, los usuarios de la plataforma solo pueden vender gorras, bolsos y otros artículos personalizables del socio de Mighty, Printful. Sin embargo, Goldhirsh espera que con el tiempo los pequeños emprendedores podrán comerciar también objetos caseros y servicios como el cuidado de césped.

"Puedes fallar, recuperarte y volver a intentarlo"

En opinión del empresario, las ventas a través de la plataforma serían útiles para la educación de los niños.

"Definitivamente hay niños que dicen, 'Oh, esto es más difícil de lo que pensaba. No puedo simplemente lanzar el sitio y ver cómo llega el dinero'. Pero creo que les gusta el hecho de que obtienen el éxito que ven, porque no lo estamos haciendo por ellos", sostiene.

Por su parte, otra cofundadora de Mighty, Dana Mauriello, destaca que Mighty cuenta con una comunidad en línea donde los usuarios pueden intercambiar ideas y consejos; además, resaltó que los niños participan activamente en esa actividad.

Asimismo, sostuvo que la plataforma puede enseñarles varias aptitudes útiles, en particular, comunicación y la forma de vender. Pero, según la empresaria, lo más importante es que muestra que "puedes fallar, recuperarte y volver a intentarlo".