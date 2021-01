Loro adicto a las papas fritas "gana la lucha" contra el sobrepeso para poder volar de nuevo

En el Reino Unido un loro fue capaz de ganar la lucha contra el sobrepeso para poder volver a volar, informa el diario Metro.

'Bud', una hembra de loro verde amazónico de 22 años de edad, fue adoptada por su actual dueña, Chloe Shorten, en marzo del año pasado, cuando sus anteriores dueños ya no podían cuidar del ave. En aquel momento tenía un grave problema de sobrepeso: pesaba 620 gramos, unos 200 más del peso normal. Todo por culpa de las papas fritas. Según cuenta Shorten, el pájaro era adicto a esta comida, siendo capaz de escuchar cuando se abría un paquete a cuatro millas de distancia (más de 6,4 kilómetros). Cuando 'Bud' trataba de volar, caía al suelo debido a su peso.

La dueña decidió luchar contra el problema y prohibió las patatas fritas en casa. La medida funcionó a la perfección, el loro bajó de peso y ahora puede volar nuevamente.

A massive 👏🏻 for Bud the parrot. She lost over half her body weight on a diet after becoming addicted to.... crisps.

Great story. pic.twitter.com/bkbffId6Vh

— Rob Butler (@BobRutler) January 28, 2021