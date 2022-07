Modelo de OnlyFans expulsada de supermercado en Miami por "caliente"

Email it

La conocida modelo de OnlyFans Lara Ferreira le dijo al Daily Star que la expulsaron de un supermercado en Miami por «ser caliente».

Ferreira, oriunda de Brasil, dijo que estaba de compras, cuando un empleado de un supermercado del que no reveló el nombre, brasileño igual que ella, se le acercó y le pidió que se fuera del lugar.

La joven asegura que ella fue víctima del prejuicio del empleado quien consideró que no estaba vestida apropiadamente.

“Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, a diario, y nunca pasé por eso”, dijo la modelo de OnlyFans.

Según ella, porque son reconocidos por los usuarios de Internet o eligen ropa más atrevida para salir de casa, los creadores de contenido suelen ser objeto de burlas.

“El empleado me acusó de algo que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque soy caliente”, dijo.

Sin embargo, la joven no reveló que tipo de vestuario llevaba puesto, que motivó que el empleado pudiera pensar que fuera a desvestirse.

«He grabado en público, pero siempre de manera discreta, sin avergonzar a otras personas», argumentó.

“Las mujeres calientes también sufren. Pero eso es envidia, cosa de mujeres reprimidas”, dijo.