Mujer es arrestada por tener relaciones con su perro durante 8 años

Una mujer identificada como Christina Calello, de 36 años, fue arrestada por supuestamente tener relaciones con su perro en el condado de Pinellas.

Calello quedó grabada en video mientras tenía sexo con el animal, debido a que su exnovio, Geoffrey Springer, de 39 años, hacía las grabaciones.

A lady from Florida Christina Calello was taken into custody on Tuesday on allegations that she engaged in sexual activity with her dog as her ex-boyfriend Geoffrey Springer, who was also taken into custody, filmed the incident on tape.