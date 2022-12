Mujer muestra sus pechos para distraer a rivales en evento de póker

La distracción puede ser un arma de doble filo, sobre todo en juegos de mesa o de habilidad como lo es el póker.

Esto al parecer lo sabe la popular youtuber Sashimi. En pleno juego de póker, supuestamente sufrió un problema con su camisa y mostró su pecho desnudo frente a los rivales que le acompañaban en la mesa durante una intensa partida del juego de cartas.

La también jugadora profesional de póker tiene un canal de youtube en el que publica sus encuentros más destacados. Recientemente en su cuenta de Instagram publicó el momento en el que su escote deja ver de más en un reñido encuentro transmitido también por el programa Hustler Casino Live.

“Max Pain Monday”. Así fue llamada la partida en la que participaba Sashimi, observada incluso por el narrador del juego quien dijo en medio del encuentro. “Sashimi, vamos, por favor. Estoy mirando hacia otro lado de la pantalla en este momento. ¿Y ustedes, chicos? Sashimi, vamos, por favor”.

Yesterday at @MaxPainMonday



10/20/40 500 Straddle

I call KJo in SB

BB makes 1400. I call

Flop 769r

He bets 1100.

I raise 3000 as bluff. He goes ALL IN for 9k.



What should I do? pic.twitter.com/sI7c8koP8p