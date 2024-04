ESCUCHA ESTA NOTICIA

Agencias.- El reconocido conductor Juan Pedro Aleart develó ante la audiencia un drama íntimo y familiar que sufrió por años.

Mirando a cámara, el periodista habló a corazón abierto sobre los episodios de violencia intrafamiliar y abuso sexual de los que tanto sus hermanos como él fueron víctimas a corta edad. Apuntó contra su padre, quien se quitó la vida tras ser denunciado ante la Justicia, y contra un tío, quien goza de libertad por el momento.

“Este es un inicio de programa distinto. He contado muchas historias y esta va a ser la primera vez que voy a contar mi propia historia. Ha sido para mi extremadamente difícil llegar hasta acá, sentarme y contarles los que les voy a contar. Hace una década, tomé la decisión de alejarme de mi padre y el resto de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, me hacían mal, me hacían daño. Desde entonces, nunca abandoné la búsqueda de la verdad”, dijo para empezar.

Y reveló: “El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas las formas. Físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia. Esta denuncia la hice junto a mi hermana menor. Y una jueza le dictó la prohibición de acercamiento. Lo que buscábamos era que mi hermana pudiera estar más tranquila. Cada vez que se lo encontraba, ella temblaba de miedo”.

Las agresiones, dice Aleart, no eran únicamente físicas. “Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus tres años en adelante, siendo él HIV positivo. Esto le provocó a mi hermana gravísimos problemas de salud. Y como hermano mayor, luché con y por ella todos estos años Luché para que buscara un profesional que le determinara el verdadero origen de todos estos síntomas. La saqué de la casa donde fueron la mayoría de los abusos.

Le insistí hasta el hartazgo para que ella hiciera la denuncia penal y me hice cargo de los honorarios de sus abogados. Y eso fue lo que sucedió. Hizo la denuncia y yo fui testigo”, sumó luego.

Y completó: “La denuncia penal por abuso sexual agravado fue hecha. La Justicia se tomó su tiempo. Pero hubo una fiscal que avanzó. Mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Y al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad que había cometido, decidió quitarse la vida. Enterarme de esto fue una noticia muy impactante, profundamente triste. Pero mi padre había tomado esa decisión desde que abusó de su hija. Le esperaba la condena social y penal por haber cometido tal atrocidad. En sus últimos mensajes en redes sociales, la trató de loca a mi hermana. Pero de nuevo, la verdad siempre vence”.

El mensaje para su hermana Sofía y otra dura historia que involucró a su tío

Tras narrar tal vivencia, el conductor le dejó un último mensaje a su hermana: “Sofi, la película de terror se terminó. El monstruo decidió irse para no volver nunca más a lastimarte y hacerte daño. Lo que queda ahora es que construyas tu vida, por la que tanto luchaste y te mereces, con libertad. Sos libre. A volar”.

Luego, ahondó en su caso particular y en el de su hermano: “Mientras todo esto ocurría, en mi casa, con un padre violento, abusador, con una madre víctima, cómplice, donde estaban naturalizados los abusos, un tío en quien yo confiaba, que cumplió el rol de padre en muchas situaciones, se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los seis años en adelante”.

“Cuando tenía 12 o 13 años, con las pocas herramientas que tenía, advertí en mi casa lo que estaba pasando. Y mis padres no hicieron nada. Seguí siendo abusado una y otra vez. Y mi padre también. Esta persona, que se llama Elvio Vila, fue la primera persona que denuncié en todos este proceso judicial. Lo denuncié a fines de 2022. Para mi, hacer la denuncia fue muy difícil. Pero la hice. Me llevó mucho tiempo aceptarlo, fueron muchos meses de depresión”, contó.

“Presenté un montón de pruebas. Entre ellas, tres informes psicológicos de dos profesionales distintos. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo. Mi hermano declaró haber sufrido abusos sexuales de la misma manera que lo sufrí yo. Y como si fuera poco, Elvio Vila también abusó a dos exalumnas del Instituto Fisherton de Educación Integral. Ambas lo denunciaron penalmente. Sus compañeras también fueron a declarar. Éramos cuatro en total las víctimas”, indicó Aleart.

“Con todo esto, un fiscal decidió llevarlo a audiencia imputativa. Y la Justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces, me dijeron que todo lo que les estaba contando era creíble y fundado. Pero que había prescripto. Y por lo tanto esta persona que abusó de mí, incluido mi hermano y otras personas más, iba a quedar en libertad. Es decir, el Estado me reconoce que todo esto pasó pero no puede hacer nada por mí ni por ninguna de las víctimas”, lamentó a continuación.

Repleto de impotencia, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, el conductor de El Tres decidió exponer tanto a la Justicia como a su abusador ante cientos de televidentes: “Yo les voy a contar a quién dejaron libre. Dejaron libre a una persona llamada Elvio Vila, que es bioquímico, que abusó de mí en el laboratorio del sanatorio británico, que abusó de mi hermano en el sanatorio del laboratorio británico, y que tiene otras causas abiertas”.

“Además de bioquímico, es exdirectivo de la Escuela Integral de Fisherton, donde daba la materia Educación Sexual Integral. Y participa de las actividades culturales rodeado de niños. Como si fuera poco, Elvio Vila se desempeña como docente universitario.

Es director del área de formación docente de la Facultad de Medicina. Una persona con dos denuncias penales por abuso sexual es quien forma a los futuros médicos de la Universidad Nacional de Rosario”, insistió.

La charla que tuvo con su abusador y un pedido de la Justicia

A lo largo de su extensa alocución, el periodista rosarino habló también sobre el encuentro cara a cara que mantuvo con su familiar y la respuesta que recibió al enfrentarlo por los abusos: “En el 2021, lo cité en un bar, para decirle en la cara de que ya era consciente de que lo que le había hecho a mi hermano y a mi era abuso sexual, y que la iba a pagar. Me respondió que tenía amigos importantes en la universidad que lo iban a ayudar. Resulta que en todo este proceso judicial, los dos abogados que tuvo tienen trayectoria en la universidad. Son docentes, eminencias. Tienen fácil acceso a altas esferas del Poder Judicial”.

En esa línea, se sinceró: “El abuso sexual infantil es muy difícil de enfrentar. Hay personas que mueren de cáncer, otras que caen en las adicciones y quienes se quitan la vida. Me ha costado muchísimo, toqué muchas puertas para conseguir ayuda, encontrar un poco de paz. La Justicia de Santa Fe me dio la espalda. Me hizo revivir los abusos. Espero que esta vez, ahora que la causa está en la corte de la provincia, los miembros de la corte estén a la altura de las circunstancias”.

Más adelante, el conductor dijo haber encontrado “la respuesta que necesitaba” en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Cada fallo me ha dejado hecho pedazos. Junte los pedacitos y seguí como podía. La respuesta que buscaba la encontré en la última puerta que toqué. Fue contundente, fue firme, para cambiar esta inmundicia de la prescripción. Y la persona que se comprometió conmigo a cambiar esto y ayudar a mucha gente es Patricia Bullrich”.

“Ha sido una persona muy humana y se comprometió con firmeza a cambiar esto para terminar con esta inmundicia”, sostuvo. “Como víctima, le pido a todas las organizaciones, espacios político, jueces, este presidente y todos los que vengan, que trabajen de verdad para terminar con esta mierda de la prescripción en los casos de abuso sexual infantil”, sumó. Y cerró con una reflexión: “Les quiero hablar a los hombres que están del otro lado de la pantalla y fueron víctimas de abuso sexual. Yo sé lo que se siente. Es denigrante, vergonzante.

Muchos no se lo han contado a sus esposas, a sus amigos, a sus hijos ni a sus psicólogos. Les quiero decir que el único camino para sanar es ponerlo en palabras. Hablarlo, denunciarlo. El silencio es el mejor amigo de los abusadores. Hablen, busquen ayuda, anímense”.

Las consecuencias directas del testimonio de Juan Pedro Aleart

Inmediatamente después de viralizarse las palabras del periodista rosarino, el rector de Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, anunció a través de sus redes sociales: “Estremece el testimonio que con enorme valentía compartió Juan Pedro.

Acabo de disponer un sumario y que se suspenda inmediatamente al docente mencionado en la denuncia de cualquier actividad académica e institucional. Mi solidaridad y abrazo, Juan Pedro”.