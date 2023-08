Denuncian que Eudis "El Invencible" mostró sus partes intimas en un show

El bachatero Eudis «El Invencible» se ve envuelto en una nueva polémica luego de que se señalara a través de un video de mostrar sus partes íntimas en una presentación en vivo.

El video se difundió a través de las redes sociales. En el mismo se logra ver al intérprete, a quien identificaron como Eudis «El Invencible», con una bailarina exótica que le acompaña en tarima. Luego de acercarse a ella, el intérprete se desabrocha el pantalón y deja al descubierto su miembro viril, colocándolo muy cerca de la bailarina. Se desconoce hasta el momento la fecha y lugar de esta presentación.

No es la primera polémica en la que Eudis «El Invencible» se ve envuelto. Apenas en abril de este año se hizo viral otro video donde aparece aparentemente besándose con uno de sus percusionistas en tarima durante una presentación en vivo.

La difusión de ese video generó una serie de mensajes ofensivos en contra del intérprete, cuestionando su preferencia sexual, Ante ello, salió en su defensa a través de su perfil de Instagram indicando que personas malintencionadas compartieron el video para perjudicarlo.

«Persona mal intencionada difundieron un video donde supuestamente se ve un beso con el tamborero. Aquí está la verdad de los hechos espero que ese lo hagan viral también», escribió junto a un video en otro ángulo de lo sucedido en el evento donde participó.

Cabe destacar que la ley 1951, promulgada el 7 de marzo del 1949 y que creó la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, tiene claros apartados sobre cómo debe actuar dicha comisión en estos casos que involucran actuaciones públicas.

Ver video de la nueva polémica.

¿Quién es Eudis «El Invencible»?

Eudis Alcántara, nombre de pila de Eudis «El Invencible», es un popular intérprete de bachata con una destacada popularidad que lo mantiene como uno de los más solicitados en los pueblos y centros de diversión de todo el país. Cuenta en su haber con giras en clubes de Estados Unidos y Europa y hasta presentaciones en televisión nacional, como en el concierto de Fin de Año de Telemicro al final del 2022.

En una entrevista con un diario de circulación nacional, el artista se declaraba consciente de las actitudes subidas de tono en sus presentaciones. «A la gente solo le gusta el morbo (…) las cosas me surgen en el momento. No hay nada planificado, porque a mí me contrata y no sé que hay piscina. Lo que yo hago no lo hace nadie más», afirma.