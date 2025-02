República Dominicana sigue dejando huella en el mundo, y esta vez, el reconocimiento llega desde Canadá. The Wise Self, clínica de psicoterapia fundada por la dominicana Milly Feliz en la ciudad de Etobicoke en Toronto, Canadá ha sido galardonada con el prestigioso reconocimiento Top Choice Psychotherapy Services of 2025, un premio que destaca a los mejores negocios en diversas industrias a partir de las opiniones de los clientes y sus valoraciones.

Milly Feliz, es psicoterapeuta registrada en Canadá con una destacada trayectoria en el campo de la salud mental. Su formación académica y profesional incluye una Maestría realizada en Barcelona, España en Trastornos Mentales Grave especialización en Psicofarmacología y Psicoterapia y más de una década de experiencia ayudando a personas a superar traumas, ansiedad, depresión y otras dificultades emocionales.

A lo largo de su carrera, ha trabajado con poblaciones diversas, incluyendo inmigrantes, refugiados y personas en situaciones vulnerables, lo que la ha llevado a desarrollar un enfoque empático y profundamente humano en su práctica.

Impulsada por su pasión por el bienestar emocional, Milly fundó The Wise Self con el propósito de ofrecer un espacio seguro y acogedor donde las personas puedan sanar, crecer y descubrir su mejor versión.

A través de su trabajo, no solo ha impactado a sus clientes, sino que también ha contribuido a reducir el estigma en torno a la salud mental dentro de la comunidad latina en Canadá. Su compromiso con la accesibilidad y la inclusión ha convertido a su clínica en un referente, brindando apoyo a personas de diversas culturas y antecedentes.