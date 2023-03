Doña Florinda mostró el atuendo con el que enloquecía a "El Chavo"

Email it

A nueve años de su partida, Florinda Meza sigue recordando con mucho cariño a Roberto Gómez Bolaños «Chespirito», el amor de su vida. Cada vez que ordena su casa revive muchos recuerdos con las pertenencias del creador de «El Chavo», «El Chapulín Colorado» y otros clásicos de la televisión mexicana y latinoamericana.

En un álbum, la actriz encontró una postal de ella misma vestida con el sensual look que lo enloquecía. Se trata de un catsuit ajustadísimo de lycra todo estampado de leopardo.

«Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo…», escribió en Twitter junto a la imponente imagen.

El posteo recibió varias críticas por la forma en la que comenzó su romance con el popular artista, ya que él se encontraba en pareja con la madre de sus hijos.

“Nunca me pareciste simpática”, “Tu Rober te engañaba, así como hizo con su primera mujer”, “Tenés el ego demasiado arriba”, “Doña Clotilde era mejor que tú”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Afortunadamente reinaron los que la elogiaban y opinaron que se hubiera «llenado de dinero con OnlyFans».

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza conformaron una de las parejas más reconocidas de la televisión. Su historia de amor inició en los sets de «El Chavo del 8», donde Meza interpretaba a Doña Florinda y Roberto al famoso niño del barril, además de ser el escritor y director del programa.

Tras un tiempo de ser compañeros de trabajo, los artistas empezaron una relación que duró casi cuatro décadas, hasta la muerte del comediante mexicano. Su boda fue en 2004, 27 años después de empezar a vivir juntos, y nunca tuvieron hijos.

Lo cierto es que su relación se mantuvo en el ojo de la tormenta. No solo por la gran diferencia de edad, sino también porque ambos tenían otros compromisos. Mientras Florinda era pareja de Carlos Villagrán, quien interpretaba a Quico, Roberto estaba casado hacía dos décadas con su primera novia, Graciela Fernández, con quien tenía siete hijos.