Por primera vez luego del escándalo generado por la detención de su hijo por su vinculación en la muerte del joven Joshua Omar Fernández, el influencer Vincent Carmona, Dotol Nastra, se dirigió a la sociedad dominicana a través de un video de 48 minutos donde agradeció las muestras de apoyo, pero dejando claro que «no abandonará a sus hijos», en respuesta a las críticas.

«Déjenme ser padre. Eso es lo único que le voy a pedir a toda la gente que me ha mandado tantos mensajes, déjame ser padre (…) yo he escuchado por allí que en una situación como la mía ‘los soltarían en banda’ (los dejarían solos). ¿Y tú soltarías a tu hijo?» se preguntó el Dotol Nastra, recordando que él fue el primero que lo entregó y en hablar y decir la verdad.

«El verdadero padre no abandona a sus hijos. No importa las circunstancias» puntualizó el influencer, no sin puntualizar que dentro de su familia «no le hemos enseñado eso. Nosotros le enseñamos el respeto, el amor a Dios».

Dotol Nastra menciona que, a pesar de la situación que está viviendo, ha tenido un año lleno de logros, desde ganar un premio Soberano hasta contar con el respaldo de reconocidas marcas.

«Yo no fallé como padre» dice Dotol Nastra

En su video, Dotol Nastra tuvo palabras para quienes critican la situación de su hijo, su crianza como padre y a los que sostienen que, tras esa situación, se acabó su carrera.

«Les voy a decir algo a las personas que he visto que han hecho leña del árbol caído. Dios los libre de ver cómo un país entero sacrifica a tu hijo» señaló Nastra. «Peor es lo que le pasó a esa madre es peor la madre de Joshua Omar Fernández. Esto es una tragedia que le duele a varias familias».

Insistió que «no puedo irme solo por la persona que ha hablado mal o que está feliz de que pasen cosas así (…) yo no tengo fuerzas para odiar, y ahora mucho menos».

Del mismo modo solicitó oraciones por la familia de Joshua y afirma que, a pesar de las circunstancias, no bajará la cabeza.

Finalmente, remató que ahora «todos verán a un ‘dotol’ más puesto para lo suyo. Porque Dios no pone pruebas que uno no pueda superar».

Es importante recordar que el pasado viernes, el Ministerio Público dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Wesley Vincent Carmona, conocido como «El Dotolcito», uno de los implicados en la muerte de Joshua Omar Fernández. La pena se cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.